Bou, concejal del PP en Barcelona, no pedirá disculpas aunque se pruebe que su coche ardió por una avería

Josep Bou lleva 72 horas incendiando Twitter. El concejal del PP en Barcelona se encontraba el sábado visitando una carpa del PP en Horta-Guinardó cuando un colaborador que le acompañaba, que conducía su coche y que, según la versión del propio edil, estuvo en todo momento junto al vehículo, le llamó casi entre lágrimas para informarle de que el Mercedes S 350, de color “azul-gris” de propiedad del empresario panificador estaba siendo pasto de las llamas. Cuenta Bou que le contestó: “Sangre fría y cojones”.

El concejal se desplazó a su siguiente destino, en Sarrià-Sant Gervasi, en taxi y dejó allí su coche: “Lo tengo hace siete u ocho años. Es un coche señalado. Una vez, metido en un párquing, me rompieron los cristales, con piedras. No se llevaron nada. Otro día me pincharon las ruedas. Las rayadas ya ni las cuento. Las van arreglando”. Los bomberos y la Guardia Urbana se personaron en el lugar para controlar la situación y apagar el fuego.

El tuit que lo empezó todo

A las 12.30, Bou envió a la red social Twitter el siguiente mensaje: “Me acaban de quemar el coche en Barcelona. Esperaré el parte policial, pero sí anuncio que nada me detendrá en el cumplimiento del deber y mi trabajo”. El mensaje recibió respuestas de apoyo y comentarios del espacio político constitucionalista, y que apuntaban a que detrás de lo sucedido podrían estar personas vinculadas con el independentismo. El sindicato policial Jupol le contestó: “Una auténtica pena en lo que se está convirtiendo Catalunya”. Se solidarizaron con él el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, del PP; Inés Arrimadas, de Ciutadans, e Ignacio Garriga, de Vox, entre otros.

Me acaban de quemar el coche en Barcelona.



Esperaré el parte policial, pero sí anuncio que nada me detendrá en el cumplimiento del deber y mi trabajo. pic.twitter.com/bKhtWpwYaG — Josep Bou Vila 🇪🇸 (@josebouvila) 30 de abril de 2022

El domingo se conoció la versión de los Mossos, que apuntaba a que el fuego se propagó por una avería y según la cual el conductor fue avisado de que el coche perdía líquido. La denuncia de Bou se derrumbó y llegaron las quejas de los que sintieron que se había señalado injustamente a supuestos violentos que no habían actuado.

Llamada de los Mossos

A media tarde, cuenta el concejal, una alto cargo de los Mossos le llamó para disculparse con él por que no hubiera conocido antes la conclusión de los agentes sobre la supuesta avería que habría causado el incendio. Entretanto, muchos le reclamaron, también en Twitter, que pidiera perdón por haber sembrado la duda de un ataque que la policía catalana no avalaba. O, sencillamente, le acusaban de demonizar sin pruebas a personas vinculadas al independentismo.

El concejal advirtió el mismo domingo de que no hablaría hasta hoy, y este lunes ha mantenido su tesis de que alguien está detrás de que se le quemara el Mercedes. En diálogo con este diario, Bou afirma que su coche pasó 24 horas antes de los hechos una revisión a fondo: “Recorrieron 72 kilómetros con él a toda leche. Lo hacen en circuitos. La prueba salió perfecta. Un Mercedes como este no se quema de cualquier manera. Y mucho menos siendo diésel. Si tiene algún problema, te avisa en seguida”.

Detalles que no puede revelar

“No me voy a disculpar, siempre tendré la duda de qué ha sucedido. No quiero las conclusiones del informe, quiero ver el informe entero de los Mossos”, agrega. Presentará, hoy o mañana martes, una denuncia por lo sucedido. También lo hará contra dos tuiteros que, subraya, amenazaron con atacar su coche: “Uno ha borrado el tuit. Al otro lo tenemos identificado”.

Y agrega que hay algo que le contó su colaborador –“No tengo chófer, esta persona me acompaña a veces”, precisa- que alimenta su convicción de que alguien hizo algo que provocó el siniestro. Pero insiste en que no puede desvelar esos detalles. En todo caso, no apunta a un ataque directo y frontal, porque el conductor lo hubiera visto.

“Compraré un coche eléctrico”

En declaraciones a El Món de Rac1, Bou ha dudado de los datos de la Guardia Urbana y los Mossos, por considerar que son cuerpos policiales que "están dirigidos". También ha pedido la dimisión de la alcaldesa, Ada Colau, aludiendo a las querellas presentadas en su contra, después de que esta, que inicialmente le mostró su apoyo por lo sucedido, le instara en público y en privado a rectificar y le criticara por “generar falsas alarmas y atacar la reputación de la ciudad con insinuaciones”.

Según ha declarado a este diario, Bou ya ha renunciado a un coche como el que le han quemado: “No me comprará más Mercedes. Ahora me compraré un coche eléctrico: soy muy ecologista y me gusta mucho la montaña”.