Era una de las entrevistas más esperadas. El nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se sinceró con Bertín Osborne en su programa de Telecinco, 'Mi casa es la tuya'. Ambos charlaron sobre los inicios del exdirigente de la Xunta, sobre cómo conoció a su mujer, Eva Cárdenas, sobre su pasado cercano al PSOE y sobre su relación con Vox.

“Me marcó la honradez extrema de mi abuela, se quedó viuda muy joven con ocho hijos”

“Me marcó la honradez extrema de mi abuela, se quedó viuda muy joven con ocho hijos”. Fue una de las confesiones de Feijóo en su visita de ayer por la noche a la casa de Bertín en Madrid. También desveló lo que su padre, Saturnino, le dijo cuando consiguió su primer cargo en la Xunta con 29 años: "La caída va a ser fatal", le espetó. Uno de los momentos más emotivos fue cuando relató que él había comenzado a preparar las oposiciones de judicatura, pero las acabó dejando de lado porque su progenitor se quedó sin empleo. “Yo creo que mi padre estaría orgulloso de mí, aunque no lo diría”, abundó.

En un cómodo ambiente con comida y bebida de por medio, Feijóo habló igualmente de su hijo, también Alberto, de 5 años: “No es lo mismo tener un hijo con 25 que con 55 años, para que veas que me tomo las cosas con tranquilidad, estoy feliz y lo disfruto”, expresó. La madre del pequeño y mujer del político es Eva Cárdenas, a quien conoció "en un avión". Contó la anécdota de que, tras cuatro años, volvió a verla en una visita oficial al grupo Inditex, lugar en el que ella trabajaba, pero no se acordaba de ella.

Alberto Núñez Feijóo: “Me fui a León en un tren el mismo día que cumplía 10 años. Eso es algo que te marca”. #MiCasaFeijóo pic.twitter.com/2hBzUULSAJ — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 30 de abril de 2022

Feijóo también recordó cuando tuvo que dejar la escuela rural en la que estaba para irse, con 10 años, a los Maristas de León: “Me fui a León en un tren el mismo día que cumplía 10 años. Eso es algo que te marca, desde aquel momento todos mis cumpleaños son agridulces”, reconoció.

“Estate tranquilo por haberme votado, que los pecados de la juventud suelen olvidarse”

Además, ayer tuvo continuidad unas de las partes de la entrevista más llamativa, en la que Feijóo asegura que votó "con convicción" a Felipe González en las elecciones que acabaría ganando en 1982. El expresidente del Gobierno le envió un mensaje por videollamada al ourensano: “Estate tranquilo por haberme votado, que los pecados de la juventud suelen olvidarse”.

Alberto Núñez Feijóo votó a Felipe González en el 82. “Le voté con convicción y lo volvería a hacer”. #MiCasaFeijóo pic.twitter.com/dHCTtcPHTs — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 30 de abril de 2022

Llegado a esta nueva etapa en el PP nacional, Feijóo recordó que Julio Iglesias siempre le "animó a dar este paso”. Recordó además, con una sensación agridulce, su dimisión de la Xunta de Galicia: “Le debo todo a los gallegos”.

Alberto Núñez Feijóo: “Yo echo de menos el PSOE anterior”. #MiCasaFeijóo pic.twitter.com/oynP17Dw3A — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 30 de abril de 2022

En su condición de opositor, Feijóo también manifestó que echa "de menos al PSOE anterior”: "Todavía quedan algunos, no los voy a nombrar, no vaya a ser que les crea un problema". Del actual, critica que dispongan de "22 ministros en el momento de mayor inflación en los últimos 40 años": "Es una provocación. Cuando entré en la Xunta suprimí el 45 % de los altos cargos. Me llamaban Feijóo I, el austero”. También reprobó la nueva ley de educación: “Cuando el sistema educativo no se basa en el esfuerzo, en vez de educar hace lo contrario”.

Sobre Pedro Sánchez, afirmó que "ha roto muchas normas": "Yo creo que no se puede ser presidente del gobierno de cualquier forma”.

Con todo, concretó que “en la situación en la que estamos sería bueno pactar cosas” entre los diferentes partidos, a la vez que afirmó que va a "intentar" llevarse "bien con Pedro Sánchez": "Pero aquello con lo que no esté de acuerdo lo tendré que decir”, reiteró.

“Hemos tenido una crisis muy fuerte en el partido. Perdimos el control y el horizonte. Y se podría haber evitado”. Alberto Núñez Feijóo. #MiCasaFeijóo pic.twitter.com/gW5ySsQIfp — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 30 de abril de 2022

"Que se preparen los españoles"

“Hemos tenido una crisis muy fuerte en el partido, perdimos el control y el horizonte, y se podría haber evitado”, lamentó también. Por ello, abundó, "la gente pensó que era" su "turno": "Yo solo tenía dos posibilidades: retirarme o decir que sí. No me hubiera perdonado nunca darle la espalda al partido”, confesó. También expresó que "no perdonaría a un compañero de partido que esté en política para lucrarse”.

Alberto Núñez Feijóo: “No perdonaría a un compañero de partido que esté en política para lucrarse”. #MiCasaFeijóo pic.twitter.com/KDGIk0prZi — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 30 de abril de 2022

En una mesa con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con su homónimo en la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, este último elogió a Feijóo describiéndolo como "un gran gestor que se ha hecho político”.

“Fraga llegó con 68 años a la presidencia de la Xunta de Galicia y se fue con 83. Yo tengo 60. O sea, que se preparen los españoles”, bromeó. Finalmente, en un paseo por un tramo del Camino de Santiago en Madrid, afirmó que se compromete a ser fieles a los españoles: "Me comprometo a que no voy a mentir a los españoles nunca”, Alberto Núñez Feijóo

¿Está Juan Manuel Moreno Bonilla tirándole la caña a Bertín?: “¿Tú te animarías a entrar en política?”. #MiCasaFeijóo pic.twitter.com/T5UWyndewI — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 30 de abril de 2022

"No puedo estar de acuerdo con un partido que no cree en un estado autonómico”

A pesar de la reciente comunión entre Vox y el PP en Castilla y León, Feijóo afirmó que no pueda estar "de acuerdo con un partido que no cree en un estado autonómico”.

"Yo no puedo estar de acuerdo con un partido que no cree en un estado autonómico”. Alberto Núñez Feijóo sobre Vox. #MiCasaFeijóo pic.twitter.com/2iCU0GcEtP — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 30 de abril de 2022

Sin embargo, también aclaró que “hay un gobierno estable en Castilla León: "Yo creo que fue la solución”. Sobre los votantes de Vox, explicó que "no solamente hay que respetarles, sino que hay que conseguir que vuelvan al centro derecha" porque el PP "no puede renunciar a ser el partido del centro derecha en España”.