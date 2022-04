Elecciones en Andalucía 2022 | Estos son los candidatos a las elecciones del 19 de junio en Andalucía

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, dio a conocer las fechas para las elecciones andaluzas de este año; siendo el 19 de junio la fecha elegida.

Tras este anuncio, la maquinaria electoral se pone en marcha y los partidos comienzan a dar los nombres de sus candidatos a las elecciones andaluzas.

Partido Popular

PP vuelven a confiar en Juanma Moreno, que repite así al frente del Partido Popular como gran favorito para ganar los comicios. Su objetivo es lograr una amplia mayoría que le evite el pacto con Vox, al que se vería obligado según diversos sondeos para seguir en el Gobierno Andaluz.

Ciudadanos

Juan Marín, tras ganar en las primaria a Fran Carrillo, se ganó el derecho a repetir como candidato del partido liberal a la presidencia de la Junta. Como vicepresidente del Ejecutivo autonómico, ha derrochado sintonía con el PP aunque en días pasados fue el primero en descartar una lista conjunta entre ambas formaciones.

PSOE

El partido socialista dice adiós al "susanismo" con Juan Espadas. El candidato ganó a Susana Díaz en las primarias y fue proclamado secretario general en el Congreso de Torremolinos. Para estas elecciones, Espadas ha consumado una importante renovación en la lista que presentará a los comicios con un hasta 70% de caras nuevas.

Vox

El partido de Santiago Abascal no ha desvelado aún a su candidato o candidata, aunque se barajan algunos nombres. Existe la posibilidad de que Macarena Olona, secretaria general en el Congreso, sea la cabeza de cartel.

Otra de las opciones sería que se apueste por el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira. O por dos diputadas nacionales: Rocío de Meer, que tiene escaño por Almería, y la sevillana Reyes Romero.

Entre estos nombres asoma una candidata malagueña, la diputada Patricia Rueda.

En la izquierda

Las fuerzas a la izquierda del PSOE no se pusieron de acuerdo para una papeleta única, a día de hoy todo apunta a que Izquierda Unida, Podemos, Más País, Equo y otras organizaciones compartirán la marca electoral por Andalucía. Después de que acordasen trabajar en un programa conjunto, no hay nombres ni líder ni lista y los avances no han sido un camino de rosas. Incluso Podemos ha comenzado a buscar su candidato de forma paralela, y pretende poner al servicio de este proceso al diputado José Antonio Delgado.

Por su parte, Teresa Rodríguez ha seguido su propio camino y es la cabeza de cartel de Adelante Andalucía, una marca que ha sido refundada con un marcado carácter andalucista.