La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha remarcado este lunes que la Fiscalía Anticorrupción no ve "dolo" por parte del Ayuntamiento de Madrid en un sumario de "3.000 páginas" y que no encuentra razón para investigarle por la presunta estafa vinculada a Luis Medina y Alberto Luceño.

"En un sumario de 3.000 páginas, no siendo la Fiscalía especialmente sensible a este Gobierno local, no se han encontrado motivos para investigar al Ayuntamiento o al alcalde", ha aseverado la vicerregidora a los medios de comunicación tras una visita al Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid.

Al hilo, ha pedido dejar al juez y a la Fiscalía hacer su trabajo ante un episodio que ve "muy obsceno" por parte de los presuntos comisionistas que aprovecharon un momento "cuando no se daba a basto para recoger a gente que moría" para "comprarse un yate" con el sobrecoste.

"Nosotros lo hicimos lo mejor que supimos, con celeridad y velocidad por lo desesperados que estábamos", ha insistido Begoña Villacís, quien cree que si se revisan otras administraciones se encontrarán casos similares porque "había muchos jetas" buscando "sacar tajada" en un "mercado persa".

El Ayuntamiento "no mintió"

Por otra parte, al ser preguntado por las declaraciones de Más Madrid en las que aseguran que el Gobierno local mintió diciendo que no había contratos judicializados, Vilacís ha matizado que esa pregunta aún "queda por responder".

Según ha precisado, cuando llega una pregunta de un Grupo se lanza a todas las áreas que pueden contestarla y ha apuntado que "aún falta" respuesta de algunas. "Lo que se nos dijo en ese momento es que no estaba siendo el contrato el objeto de investigación, sino la parte de las comisiones, que es la parte de la empresa. Son cosas distintas", ha añadido.

Al hilo, ha insistido en que es "muy fácil" en un proceso recibir la condición de imputado o investigado porque solo significa que "se tiene que abrir esa línea de investigación", pero en el sumario no se da ese tratamiento al Ayuntamiento.

"Nosotros en el momento de la pregunta no teníamos acceso al sumario completo", ha insistido la vicealcaldesa, quien considera que el Gobierno local ha sido "perjudicado" por esta trama..