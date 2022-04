La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha cerrado la puerta a la posibilidad de que España envíe armamento pesado a Ucrania, al igual que están barajando otros países como Estados Unidos o Alemania, al asegurar que "nunca se puede descartar nada", aunque en estos momentos no está previsto.

En declaraciones a Telecinco, Robles ha recordado que hasta ahora España ha enviado doce aviones con material ligero, que es fácilmente utilizable por los ucranianos, y ha señalado que el armamento pesado, como los carros de combate, exigen una "enorme instrucción".

La ministra ha explicado que el material pesado para el que se está más preparado en Ucrania es el de la antigua Unión Soviética, que es distinto del que dispone España.

"Descartar nunca se puede descartar nada", ha respondido Robles al ser preguntada sobre si España baraja el envío de material pesado, si bien ha precisado que "en este momento no está previsto, pero la solidaridad con el pueblo de Ucrania es total y vamos a seguir con ese apoyo".

Sobre si España baraja reabrir su Embajada en Ucrania, Robles ha respondido que "el escenario está sobre la mesa", ya que muchísimos ucranianos están volviendo a Kiev, si bien ha precisado que nuestro país "va a actuar al unísono" con la Unión Europea y la OTAN en este asunto.

Respecto a la posibilidad de los rusos estén empleando armas químicas en Mariupol, según aseguran los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido, la ministra ha indicado que no se puede descartar, ya que Rusia tiene esa capacidad y "visto el nivel de crueldad y de atrocidad que hay".

"Es un escenario que cualquier servicio de inteligencia no descarta", ha incidido la titular de Defensa, si bien ha dicho no tener elementos para afirmar que pueda ser una realidad. "No lo puedo afirmar pero si los servicios de inteligencia de Estados Unidos lo ponen de manifiesto hay que creerlo, ya que han sido muy exactos sobre lo que está ocurriendo", ha opinado.

La ministra ha precisado que todos los países, también España, están trabajando "en todo tipo de antídotos".

Robles ha advertido de que el nivel de crueldad y de atrocidad va a ser mayor en la nueva ofensiva de Rusia en el Donbás, donde concentra todas sus fuerzas después de haber fracasado en su objetivo inicial, algo que Putin no puede aceptar como una derrota.