La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que se ha desplazado a Palma para iniciar la investigación sobre la explotación sexual de menores tuteladas, ha comenzado este lunes tomando declaración a dos madres de menores que están bajo la tutela del Consell de Mallorca. Ana Carmona es una de ellas y ha denunciado ante los europarlamentarios que "mi hija ha sufrido abusos y explotación y el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) me lo está ocultando", ha asegurado. Carmona ha añadido que "Mi hija ahora tiene 16 años y me he enterado que esta situación la lleva sufriendo varios años y en algunas ocasiones sin salir del centro de menores".

La comisión está integrada por ocho europarlamentarios, todos ellos de partidos de derechas, y esta tarde por sorpresa se ha unido a ellos la presidenta de este organismo europeo, la exministra del PP y eurodiputada Dolors Monserrat. Hay que recordar que la comisión de peticiones se ha desplazado a Mallorca a raíz de varias denuncias de particulares, una es del excandidato de Vox en Eivissa José Luis Sánchez Saliquet. Las otras dos son de Margalida Vicens, dirigente de Nuevas Generaciones del PP, y de Carmen Cordón. Esta tarde, antes de que la comisión se desplace al Consolat de Mar para entrevistarse con la presidenta del Govern, Francina Armengol, y la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, también han tomado declaración a varios periodistas. Uno de ellos Xavier Peris, periodista de Diario de Mallorca, perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, que junto con varios compañeros destapó los casos de explotación sexual. Por estas informaciones, nuestro rotativo fue galardonado con el premio de periodismo de la Asociación de Periodistas de Balears. Peris ha relatado todo el trabajo periodístico realizado y como se inició la investigación desde el periódico: "En la Nochebuena de 2019 una niña de trece años que se había escapado de un centro de menores fue presuntamente violada por otros cinco menores y la noticia tuvo una gran repercusión en Mallorca. Sin embargo, hubo algunos detalles que nos llamaron la atención en Diario de Mallorca. El primero fue la declaración de la víctima que contó que había estado en un bar y la dueña la prepuso mantener relaciones sexuales con un cliente a cambio de dinero. El segundo fue que la tutora de la niña también declaró ante la Policía que se escapaba con frecuencia y sabían que durante sus fugas practicaba la prostitución". El periodista de la sección de sucesos de este diario también ha relatado a los europarlamentarios que "es un fenómeno generalizado desde hace décadas" y que algunos trabajadores de centros de menores "expresaron su frustración, ya que las denuncias que habían hecho ante sus superiores sobre la explotación sexual no habían servido de nada".