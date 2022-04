Feijóo señala la vía del congreso para designar a su sucesor en el PP de Galicia

“En un partido democrático no se puede elegir a un presidente sin votar”. La frase de Feijóo en su discurso de cierre tiene otras lecturas fuera del cónclave de Sevilla en la que fue pronunciada. Se puede extrapolar a Galicia, donde el PPdeG aún dirime qué fórmula utilizar para designar al sucesor del político de Os Peares: si mediante un congreso abierto o recurriendo a una elección más selectiva con un candidato propuesto por el comité ejecutivo. Feijóo, en su intervención, se refería a su nombramiento como presidente nacional del partido, carrera en la que solo había su candidatura y aún así se tuvo que votar, pero al mismo tiempo marca la ruta que deberá seguir la formación en Galicia.

Circunstancialmente, el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, desempeña ya las funciones de presidente, pero es una solución temporal hasta que se designe nuevo líder formalmente, que por estatutos del partido también será el candidato a la Xunta en las próximas elecciones. Una de las vías es la celebración de un congreso, lo que da opción a que cualquier militante se presente. Y otra, que está sobre la mesa, es la de que la ejecutiva proponga a uno de sus miembros como relevo de Feijóo y su nombre se someta posteriormente a la votación de la junta directiva, pero sin pasar por un cónclave.

Ayer, el nuevo presidente del PP nacional defendió en Sevilla la necesidad de votar, “aunque solo sea uno el que se presente”, argumentando que un partido que se considere democrático no puede dejar sin ejercer esta opción a los militantes. Así que parece claro el camino que tendrá que seguir el PPdeG.

La idea que antes de junio el PPdeG escoja a su presidente mediante un congreso exprés y que también se elija al titular de la Xunta.

Sin carné de militante

En su intervención final en Sevilla, Feijóo dejó constantes referencias a Galicia, a Fraga y a Rajoy. Recordó que fue alto cargo con Fraga, primero, y luego con Aznar sin ser militante del PP y que ninguno de los dos le pidió el carné de afiliación porque ambos reclamaban personas competentes. Su ejemplo personal lo utilizó para advertir que él hará lo mismo y que para trabajar a su lado no va a solicitar el carné de militante a nadie. “Para afiliarse hay que hacerlo por convicción, no por interés”, dijo.

Su gestión al lado de Fraga le sirvió para reivindicarse como un hombre “preparado”, ya que compartió las “dificultades” del fallecido presidente de la Xunta ante “jaleos y coaliciones”, sin referirse expresamente al partido, de gente que le prometía una cosa pero hacía otra. “Despaché con un gallego que murió en una casa de 90 metros cuadrados que no era suya. Lo que hizo fue ensanchar el partido y sumar y sumar”, soltó en tono enigmático.

Avisó a los suyos de lo complicado que resulta a veces estar en la oposición, por lo que les pidió “sosiego”. Y recordó que en el Parlamento gallego le llamaron “de todo”. “Que si era más derechas que Aznar, que si era burócrata o que estaba pensando en dar el salto a Madrid, como me dijo alguna ministra que me precedió en este salto”, relató, en alusión a Yolanda Díaz.

Confesó que dejaba Galicia con tristeza, pero que si lo hacía después de trece años no era para presentarse a un juego. “Es para hacer política seria”, dijo, para a continuación exponer su experiencia en Galicia como modelo de lo que hará en la política nacional. “De donde vengo, si escuchas a la gente, si te entregas con modestia, la gente te responde. Me entregué con modestia a los gallegos y ahora me entrego al pueblo grande, al pueblo de pueblos”, prometió.

Antes de su proclamación, la delegación gallega, la más numerosa, le brindó una ovación entonando A Rianxeira. Feijóo buscó, para fundirse en un abrazo, a Alfonso Rueda, el mejor posicionado para relevarle al frente de la Xunta.