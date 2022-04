El sucesor de Galicia está en Sevilla

Si quisiera, Feijóo podría ayer señalar al que será su sustituto en Galicia entre los compromisarios, cargos orgánicos y militantes que le acompañaban en Sevilla en su despedida como líder del PPdeG y ascenso al primer escalafón nacional del partido. Porque en la capital andaluza se dieron cita todos los que son algo, o aspiran a serlo, en la formación gallega. La delegación, tal vez, era la más numerosa de todas las territoriales. Posiblemente superaba el medio millar de miembros, de los que 316 eran compromisarios. El resto, invitados y cargos.

Tal presencia de mandos orgánicos en Sevilla dejó huérfana las administraciones gallegas en las que el PP ostenta el bastón de mando. Bastaba con mirar a la Xunta, con todos sus conselleiros arropando Feijóo. Bueno, todos no, porque el único que se quedó en Galicia, por lo menos durante la jornada de mañana, fue el vicepresidente segundo, Francisco Conde, con actos oficiales en Ferrol. El resto despejó su agenda todo el día para acompañar a Feijóo en su salto a la política nacional y a la presidencia del PP.

Pero mientras el relevo de Pablo Casado ya es historia, el gallego tendrá que esperar. Porque Feijóo, con su característico hermetismo, no da ninguna pista de quién será el que le sustituya al frente del PPdeG y el que tomará el mando en la Xunta, que no tienen por qué ser la misma persona momentáneamente. Pero sí lo que tendrá que ser cuando se afronten las elecciones de 2024, porque los estatutos del PP establecen que el presidente del partido también sea el candidato a la Xunta. De ahí que uno y otro cargo estén llamados a confluir más pronto que tarde si es que se apuesta inicialmente por una bicefalia, en la que, por otra parte, no cree el PP.

Pero el sucesor estaba ayer y estará hoy en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Conselleiros –con Alfonso Rueda como, en teoría ,mejor colocado para asumir la Xunta–, presidentes provinciales, como Diego Calvo, que también juega sus bazas para dar el salto a San Caetano, o diputados, entre los que destaca Pedro Puy con opciones.

El ambiente fue animado, de ilusión y de alegría, pero en conversaciones de pasillos se percibía también la tensión por lo que sucederá en la comunidad tras el cierre de una larga etapa de sólido e incontestable liderazgo de Feijóo, que empezó en 2006, cuando sucedió a Manuel Fraga.

“No sé nada y prefiero no saberlo”, era la frase más repetida por parte de cargos populares en los últimos días y también en el Congreso en Sevilla. Impera la ley del silencio. Toca aguardar a los acontecimientos.

Pero también hay confianza en el “plan” que pueda tener el de Os Peares y en que, aunque el jueves afirmó que él ya no era “el presidente del PPdeG”, no se irá a Madrid dejando “a su suerte al PPdeG”. Más allá, hay quien reivindica que el PPdeG es “un partido disciplinado”, por lo que “no habrá sangre” y se cerrarán filas cuando haya una opción sobre la mesa.

“Lo haremos bien”, bromeaba una dirigente de la formación, en una conversación con Europa Press, en referencia al lema elegido por los populares para su cónclave.

Pero mientras no se deshoje la margarita, el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, asume eventualmente los máximos galones del partido en Galicia. El relevo, será, como dijo ayer, “sin apuros, sin prisas” y con garantías de mantener “la estabilidad” en lo que resta de legislatura. Salvo el líder provincial ourensano, Manuel Baltar, nadie ha manifestado su opinión –él sí señaló al vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, como relevo lógico, pero lo ciñó a lo inmediato en el plano institucional, además de abogar por un congreso para elegir candidato de 2024–, en los últimos días ha cobrado fuerza la hipótesis de que cualquier vía alternativa a la convocatoria de un cónclave sería “un cierre en falso”.

En la Xunta, aunque él marcará los tiempos, el presidente dijo que en abril prevé activar el proceso para su relevo, lo que implica su dimisión. Con independencia de la semana en la que dé el paso, los plazos de la normativa autonómica apuntan a que Galicia podría tener nuevo presidente el próximo mes de mayo.