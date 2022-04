Rajoy llama a alejarse de Vox y “no cambiar los valores del PP ni sustituirlos por otros”

Durante su intervención en el congreso del PP en Sevilla, Rajoy enumeró los valores en los que se asienta el partido: la libertad individual, la lucha contra la desigualdad, la solidaridad con los que sufren, la defensa de España... “Y defendemos esos principios en la oposición y en el Gobierno”, advirtió. Por eso pidió no abrir “disputas” innecesarias e hizo un llamamiento a abrir el partido a más gente. “Todas las personas de diferente condición deben sentirse representadas en el PP. Nos vota gente de muy diversa condición y todas las personas deben sentirse representadas”, añadió Rajoy, que en su discurso reivindicó el pluralismo y la necesidad de ser el partido que represente a la mayoría de los españoles. Así invitó a formar parte del PP a liberales, conservadores y democristianos. “Queremos un partido abierto y no un club exclusivo”, añadió.

Por el contrario, arremetió contra los partidos “localistas”, “bisagristas” o “chantajistas”. “Somos un partido para toda España, no para una fracción ni para un territorio ni para un municipio”, aseveró Rajoy.

El otro mantra que repitió el expresidente fue la llamada a la “unidad”. “Cuando estamos unidos, podemos ganar o no, pero si estamos divididos, perdemos siempre”, advirtió, al tiempo que subrayó que mantener esa cohesión es “responsabilidad de todos”. Si el objetivo es ser alternativa de Gobierno “no se debe perder ni un segundo en cuitas internas”.

En todo caso, Rajoy vislumbra ya un futuro mejor para el PP. “Con Feijóo el cambio no solo es posible sino que está más cerca”, comentó. En su opinión, ahora existe “unidad” en torno al presidente de la Xunta y no es “una unidad forzada ni impuesta”. Pero, al mismo tiempo, dejó claro que hay que apostar por la integración. “En el PP no sobra nadie”, advirtió. Y aludió a Pablo Casado a quien elogió por su “coraje y determinación en la defensa de las siglas del PP”.

De hecho, reconoció “errores” en la historia del PP pero añadió: “tenemos más motivos de lo que sentirnos orgullos que de lo que arrepentirnos, infinitamente más”.

Y no dejó escapar la oportunidad de cargar contra el Gobierno. “Vivimos una pandemia de puerilidad”, denunció. “Necesitamos un Gobierno de adultos”, apeló.

El fichaje que le robó Romay

Rajoy revela su primer encuentro con Feijóo cuando era sindicalista

Mariano Rajoy a punto estuvo de fichar a Alberto Núñez Feijóo para el PP pero se le adelantó Romay Beccaría y ahora el presidente de la Xunta se ha convertido en su jefe. “Tras 14 años en la Presidencia del PP estaba acostumbrado a dar instrucciones, aunque algunas no se me entendían bien”, bromeó el expresidente. “Ahora me toca recibir instrucciones”, añadió.

Otro gallego como él coge la batuta del PP y además le conoce desde hace tiempo. Rajoy recordó cuando coincidió por primera vez con Feijóo. “Yo era vicepresidente de la Xunta, estaba en Raxoi, frente al Catedral de Santiago, y vinieron dos funcionarios muy cualificados con un catálogo de argumentaciones y uno era Alberto Núñez Feijóo. De las demandas que traía, no me acuerdo, y creo que no le hice mucho caso”, rememora el expresidente. En esa época el futuro líder del PP era sindicalista.

“Lo que sí recuerdo es que pensé: voy a ver si lo ficho. Pero se me adelantó José Manuel Romay Beccaría”, explicó entre las risas de los asistentes al congreso del PP.

Con jocosidad recibió el auditorio también su invitación a apoyar al nuevo líder. “Quiero pediros que acompañéis a Feijóo igual que lo hicisteis conmigo, no más”, señaló. El final de la frase dejó perplejo a más de uno, pero a continuación aclaró Rajoy: “No más, porque no es posible. A mí me apoyasteis muchísimo y no se puede más”, añadió.