El fichaje que le robó Romay

Mariano Rajoy a punto estuvo de fichar a Alberto Núñez Feijóo para el PP pero se le adelantó Romay Beccaría y ahora el presidente de la Xunta se ha convertido en su jefe. “Tras 14 años en la Presidencia del PP estaba acostumbrado a dar instrucciones, aunque algunas no se me entendían bien”, bromeó el expresidente. “Ahora me toca recibir instrucciones”, añadió.

Otro gallego como él coge la batuta del PP y además le conoce desde hace tiempo. Rajoy recordó cuando coincidió por primera vez con Feijóo. “Yo era vicepresidente de la Xunta, estaba en Raxoi, frente al Catedral de Santiago, y vinieron dos funcionarios muy cualificados con un catálogo de argumentaciones y uno era Alberto Núñez Feijóo. De las demandas que traía, no me acuerdo, y creo que no le hice mucho caso”, rememora el expresidente. En esa época el futuro líder del PP era sindicalista.

“Lo que sí recuerdo es que pensé: voy a ver si lo ficho. Pero se me adelantó José Manuel Romay Beccaría”, explicó entre las risas de los asistentes al congreso del PP.

Con jocosidad recibió el auditorio también su invitación a apoyar al nuevo líder. “Quiero pediros que acompañéis a Feijóo igual que lo hicisteis conmigo, no más”, señaló. El final de la frase dejó perplejo a más de uno, pero a continuación aclaró Rajoy: “No más, porque no es posible. A mí me apoyasteis muchísimo y no se puede más”, añadió.