Feijóo incorpora a la ejecutiva nacional del partido a su núcleo duro del PPdeG

“No sería nada sin mi equipo. Mis raíces están en Galicia y eso lo tenéis que entender”, había advertido Feijóo al inicio de su intervención para presentar su candidatura ante el congreso del partido. Al final sus palabras cobraron todo el sentido, porque el futuro presidente del PP nacional ha colocado en la ejecutiva a su núcleo duro del PPdeG, cobrando especial relevancia el papel asignado a Diego Calvo. El líder de la formación provincial de A Coruña ha sido propuesto para presidir el Comité Electoral, un cargo de relevancia y sensible al tener que ratificar todas las listas que se presentan a los comicios. Repite Alfonso Rueda y se incorporan José Manuel Baltar, Francisco Conde, Elena Candia y José Romay Beccaría. También estará la gallega de Ana Pastor, aunque por la cuota correspondiente a Madrid.

El cargo más relevante de los anunciados por Feijóo ayer referentes a los gallegos, a la espera de que entre hoy y mañana proceda a la asignación de funciones del resto de su equipo, es el de Diego Calvo, también vicepresidente del Parlamento, además de presidir la Diputación de A Coruña en el pasado. De él dijo que lo proponía para dirigir el Comité Electoral Nacional porque tenía experiencia política a sus espaldas y también gestión. Diego Calvo, que ya estaba en la ejecutiva de Pablo Casado, pasa a formar parte del comité de dirección, el núcleo duro del PP y de mayor confianza del presidente, aunque eso le pueda cerrar el camino, al menos momentáneamente, a una carrera política en Galicia como relevo del propio Feijóo.

El nuevo líder del PP nacional quiere que a su lado en Madrid estén todos los barones de Galicia. Estarán los cuatro presidentes provinciales: el propio Diego Calvo, Alfonso Rueda (Pontevedra), José Manuel Baltar (Ourense) y Elena Candia (Lugo), esta última por designación directa del presidente del partido. “Estoy sumamente orgulloso de la confianza puesta en mí para integrarme en su equipo”, destacó Baltar, a través de las redes sociales, al terminar la primera jornada del congreso.

Como en Galicia está pendiente del relevo al frente de la Xunta y del PPdeG, cualquier movimiento se prestaba a interpretación. De ahí que los dos vicepresidentes del Ejecutivo autonómico se incorporen a la ejecutiva nacional, ya que además de Rueda estará Francisco Conde, al frente de la vicepresidencia segunda.

Como vocal de designación directa figurará además José Manuel Romay Beccaría, el padre político de Feijóo, como reconoció ayer, y que trató de convencerlo en 2018 para que se prestara a relevar a Mariano Rajoy y ahora también para suceder a Pablo Casado. La gallega de adopción Ana Pastor es otro de los vocales propuestos por Feijóo para sumarse al comité ejecutivo, aunque lo hará adscrita a Madrid.

"Soy un político previsible y no sería nada sin mi equipo, sin él no se puede avanzar"

Salvo Diego Calvo, todos fueron propuestos como vocales de la ejecutiva, de la que se caen ahora el lucense Jaime de Olano y la ourensana Ana Vázquez.

“Mi equipo gallego es el mismo de 2003, tanto cuando estaba en Galicia como cuando me fui a Madrid. Soy un político previsible y no sería nada sin mi equipo, sin él no se puede avanzar. Soy fruto del trabajo en equipo y no lo olvido. Le debo a mis compañeros de partido durante los últimos dieciséis años el poder estar ahora aquí”, soltó Feijóo ante el auditorio, recurriendo a una breve intervención en gallego para reforzar la importancia de su núcleo de confianza para dar el salto a la política nacional.

El político de Os Peares también llevará a otras dos conselleiras a la junta directiva, el órgano de gobierno entre congresos y del que forman parte medio millar de cargos. En su propuesta anunciada ayer, Feijóo incluyó a las conselleiras de Política Social, Fabiola García, y de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.