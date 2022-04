Alberto Núñez Feijóo será aclamado como presidente del PP en Sevilla. El guión previsto se fue cumpliendo desde primera hora de la mañana con pocos incidentes más allá de los nervios por conocer quién compondrá su núcleo duro. Pero la aclamación no evitó detalles a ojos de todos. Si algo se confirmó es que el ‘fenómeno fan’ de Isabel Díaz Ayuso no se ha desinflado. Llegó, como es habitual, entre una nube gigantesca de cámaras y compromisarios y cargos de toda España reclamando ‘selfies’ con ella. “Isabel, me gustas muchísimo. Isabel, eres la mejor”, se escuchaba con acentos de toda España.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, avanzaba también cerca de ella. El interés que siempre suscita la madrileña se repitió de nuevo, aunque con mucha menos tensión que en pasadas ocasiones. El recuerdo que todo el partido tiene en la cabeza era el de la convención de Valencia, cuando llegó desde Estados Unidos tras una gira que molestó mucho a la dirección nacional de entonces. En aquella ocasión se escucharon gritos de "presidenta, presidenta" que ya apuntaban a su crisis con Pablo Casado. En Sevilla no se repitieron esos cánticos. La imagen de unidad estuvo presente todo el día. Ni una salida de tono, ni una palabra más alta que otra. Hubo exdirigentes en el congreso de los que media España lleva hablando días. La exministra Fátima Báñez, que llegó a estar en las quinielas para ocupar un puesto en la nueva dirección, estuvo presente desde primera hora de la mañana, cuando tomó asiento junto a Esteban González Pons, con el que compartió confidencias y charlas mucho rato. Había otros exdirigentes como Alfonso Alonso, que también se dejaron ver. Compartió la cerveza del aperitivo con viejos compañeros que hoy están en el Senado: Rafa Hernando, Carlos Floriano y Fernando Martínez-Maillo. Te puede interesar: España Las cinco claves del Congreso del PP que encumbrará a Feijóo España Aznar da positivo en covid e intervendrá en el congreso del PP por vídeo Otro de los momentos estelares fue la llegada de Feijóo, ya por la tarde, a la mesa de barones territoriales. Lo hizo acompañado con Mariano Rajoy entre una larga ovación de todo el auditorio. El expresidente ganó protagonismo a su llegada teniendo en cuenta que José María Aznar no pudo acudir por dar positivo en covid. Tampoco había entrado en ese momento Pablo Casado. La imagen de los dos presidentes gallegos fue potente para todos los dirigentes. Y justo después se bajaba de un coche Pablo Casado con su mujer, Isabel Torres. Fueron recibidos por los nuevos pesos pesados de la formación, Cuca Gamarra y Elías Bendodo, además de Pablo Montesinos, el último fiel que queda a su lado, y que aprovechó para dejar claro que a su juicio "España se pierde a un gran presidente". Montesinos ya ha pactado su salida del Congreso y será en Semana Santa. Hubo algunas personas que se acercaron a Casado para hacerse fotos y darle las gracias.