El diputado de Unidas Podemos y secretario de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha instado este sábado al Gobierno de Pedro Sánchez a derogar "de una vez" el decreto que reconoce a Juan Carlos I con el título del rey emérito.

En una entrevista con el programa Parlamento de RNE, recogida por Europa Press, Pisarello ha defendido que el "golpe de gracia" que la Justicia británica ha dado a la española sobre la inviolabilidad de Juan Carlos de Borbón es "suficiente razón" para que el Ejecutivo retire ese título al padre del Rey.

Esta semana el Tribunal Superior de Londres concluyó que Juan Carlos de Borbón no tiene inmunidad en Inglaterra y que, por tanto, puede tramitarse la demanda civil por acoso interpuesta en su contra por su ex amiga Corinna Larsen.

Pisarello ve una "vergüenza" que haya sido un tribunal británico "el que diga algo que ninguna institución española ha dicho de manera clara, y es que en pleno siglo XXI un Jefe de Estado no puede ni robar, ni acosar, ni cometer espionaje porque eso no forma parte de su función pública, y que cuando comete este tipo de actos privados que pueden ser constitutivos de delito, debe ser juzgado como cualquier otro ciudadano".

El diputado de En Comú Podem sostiene que esa decisión, además de "sacar los colores" a la Fiscalía española por "resistencia" a investigar a Juan Carlos I, debería llevar al Gobierno a suprimir el decreto que le reconoce como rey emérito porque supone recibir una serie de tratamientos que, a su juicio, "son impropios de una persona que esta acusada en diversas sedes de delitos tan graves".

"Es una cuestión de sentido común que ese decreto no puede mantenerse", ha insistido Pisarello, antes de apuntar que Unidas Podemos está preparando un recurso "contra la no investigación de la Fiscalía" porque, según ha denunciado, "ese camino intenta presentar la inviolabilidad (del rey emérito) como impunidad". "Hay que acabar con esa antigualla de que la inviolabilidad es una coartada para delinquir --ha abundado--. Eso no se puede mantener".