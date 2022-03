La 'Misión Imposible' de Rufián en Santa Coloma

El ofrecimiento de la dirección de ERC a Gabriel Rufián para que sea el candidato republicano a la alcaldía de Santa Coloma ha puesto sobre la mesa el gran duelo que se avecina en las elecciones municipales de mayo del 2023 en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). ERC se plantea un doble reto: elevar el listón de voto independentista en territorio casi yermo para el secesionismo y, como partido, capitalizar ese aumento de apoyo a las tesis más soberanistas. Sin embargo, los republicanos tendrán enfrente a un PSC que no solo muestra músculo en el área más poblada de Cataluña, sino que, además, tiene perspectiva de seguir creciendo. A priori, por tanto, una misión imposible.

En su libro ‘Tornarem a véncer’, Oriol Junqueras y Marta Rovira afirman que “o el independentismo es capaz de incrementar" el voto en la AMB "o será muy difícil ganar el pulso al Estado”. Y para ello “hay que asumir contradicciones y renunciar a una pureza argumental que no solo no seduce, sino que causa rechazo”. El tándem que lidera ERC, además, identifica fácilmente al adversario: “La batalla principal incluye disputar al PSC sus feudos electorales, esos municipios que tratan como cortijos particulares”. Nótese el uso de ‘disputar’ y no de ‘arrebatar’, un fenómeno que se deja para ciudades medianas más alejadas de la capital. Ya sea Sabadell o Tarragona, localidades en las que ERC apartó de la alcaldía al PSC, eso sí, quedando por detrás en votos, y Lleida, donde superaron a los socialistas por un puñado de papeletas.

En el libro, Junqueras y Rovira ponen un ejemplo de esos que, hasta la fecha, era difícil escuchar a un partido nacionalista o independentista: el sumatorio de la población de siete comarcas de montaña "no alcanza los 130.000 habitantes que tiene Santa Coloma de Gramenet". Todo esto es lo que acompaña al ofrecimiento Rufián de que sea alcaldable, precisamente, por esta localidad.

Punto cero

El punto de partida de Rufián es el 50,95% (PSC) contra el 9,91% (ERC) --la mayor diferencia entre estas fuerzas en la AMB-- de hace tres años-- o el 41,70% a 14,90% de las elecciones al Parlament. Con todo, en el 2019 los republicanos fueron cuartos en Santa Coloma en 2019, por detrás de PSC, Cs y 'comuns'.

De momento, Núria Parlon, la alcaldesa con un resultado más rotundo del PSC, evita pronunciarse sobre la posible irrupción de Rufián: "Si ERC le elige ya nos encontraremos en campaña", señala la alcaldesa.

Son estos tres factores, la trayectoria ascendente (pero sin eclosionar) del independentismo, la capitalización de ERC de ese aumento y la casi total hegemonía socialista en los municipios más poblados, una constante en el análisis electoral de los 35 municipios que, junto a la capital, forman la AMB, es decir, la Barcelona ‘real’ de 636 kilómetros cuadrados y 3,3 millones de habitantes.

En todo caso, el PSC no parece demasiado preocupado por la 'amenaza' de Rufián porque creen que no conseguirá su objetivo. Varios alcaldes se expresan en la misma dirección y con argumentos parecidos. "En las municipales de 2019, ERC obtuvo más votos que en las últimas autonómicas en la AMB", subraya uno de ellos, obviando la diferencia de participación entre unos comicios y otros. Y es que el análisis de los 10 municipios más poblados del área metropolitana, Barcelona aparte, (L'Hospitalet, Badalona, Santa Coloma, Sant Cugat, Cornellà, Sant Boi, Castelldefels, Viladecans, El Prat y Cerdanyola) refleja una caída en el porcentaje a los republicanos en la mitad, es decir, en cinco.

Pero la percepción de los socialistas de que el 'sorpasso' metropolitano es imposible se asienta también en su gestión: "Somos quienes han transformado estos municipios", reclama otra edil.

Hay otras dos circunstancias que las fuentes consultadas creen que servirán como antídoto a una eventual subida de ERC. La primera es que los municipios metropolitanos son, en su mayoría, refractarios al independentismo, y en todo caso las municipales son las elecciones menos propicias para un plebiscito identitario. "A diferencia de otras administraciones, la local trata cada día de problemas, y soluciones. ERC ha obviado esa realidad; por ese motivo la decisión de colocar a Rufián solo sirve para abordar y dirimir sus diferencias internas", asegura un concejal metropolitano.

La segunda es que, en casi todos las ciudades, los socialistas esperan beneficiarse de un hundimiento de Ciutadans. En cinco de los 10 municipios -L'Hospitalet, Cornellà, Sant Boi, Viladecans y Cerdanyola- se reprodujo el mismo esquema en 2019: victoria del PSC, con ERC en segunda posición y Cs tercero con un resultado más que respetable. Si el batacazo electoral naranja vivido en las autonómicas de Cataluña, Madrid y Castilla y León se reproduce en las municipales, muchos votantes de Cs pueden recalar otra vez en otra formación. Los socialistas esperan captar gran parte de ese botín.

Otro edil en la AMB ofrece un último argumento contra el 'sorpasso'. "Me parece muy frívolo presentar a gente que además ni vive allí", afirma con respecto a Rufián. En opinión de ese cargo socialista, el relevo en Santa Coloma y otros similares que pudieran producirse representarían, con respecto a ERC, "desconfianza en lo que tienen en el territorio y desprecio a lo que es la política local, que es picar piedra, cada día".