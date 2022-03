Felipe VI ha levantado el veto para que Juan Carlos I pueda volver a España pero imponiendo sus condiciones. Podrá regresar pero no fijar aquí su residencia y sus estancias no supondrán un gasto adicional a la Corona. Después de meses de un continuo tira y afloja, con presiones en distintos ámbitos para que el anterior monarca dejara su retiro dorado en Abu Dabi y se le permitiera vivir de nuevo en su país, una vez que la Fiscalía del Tribunal Supremo archivase las investigaciones contra él, el acuerdo alcanzado está muy lejos de las pretensiones del Rey Emérito y suponen un nuevo mecanismo de protección de la institución ante cualquier efecto negativo de la figura de Juan Carlos I.

La Casa del Rey hizo público ayer un comunicado que reproduce el escrito enviado por el Rey Emérito a su hijo. En él le comunica que visitará España aunque "no de manera inmediata" y que sus estancias tendrán siempre carácter privado. La carta es en sí misma un reconocimiento de los errores cometidos y del desgaste que sus actos han tenido en la Monarquía. Igual que en el verano de 2020 Felipe VI forzó su salida por el daño que las informaciones sobre su fortuna oculta y las irregularidades en torno a este dinero hacían a la Corona, ahora accede a su vuelta pero tratando de controlar su impacto.

En el documento, el emérito recuerda que "en agosto de 2020, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a España y a todos los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comuniqué mi decisión de trasladarme fuera de España, para facilitar el ejercicio de tus funciones. Desde entonces, he residido en Abu Dabi, lugar al que he adaptado mi forma de vida y al cual agradezco enormemente su magnífica hospitalidad".

Sin embargo, continúa, "conocidos los Decretos de la Fiscalía General del Estado, por los que se archivan las investigaciones de las que he sido objeto, me parece oportuno considerar mi regreso a España, aunque no de forma inmediata. Prefiero, en este momento, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida. Aunque, como es natural, volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos".

"Me gustaría así culminar esta etapa de mi vida desde la serenidad y la perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido. Como bien sabes, en 2019 te comuniqué mi voluntad de retirarme de la vida pública, y así lo seguiré haciendo. En este sentido, tanto en mis visitas como si en el futuro volviera a residir en España, es mi propósito organizar mi vida personal y mi lugar de residencia en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible", sigue la misiva trasladada a Felipe VI.

El emérito subraya en último lugar que es "consciente de la trascendencia para la opinión pública de los acontecimientos pasados de mi vida privada y que lamento sinceramente", pero "también siento un legítimo orgullo por mi contribución a la convivencia democrática y a las libertades en España, fruto del esfuerzo y sacrificio colectivo de todos los españoles".

Al final de la misiva, la Casa Real afirma simplemente que "su Majestad el Rey respeta y comprende la voluntad de Su Majestad el Rey don Juan Carlos expresada en su carta".