Félix Bolaños: "¿Feijóo bueno para España? Primero hay que ver si deja que Vox gobierne en Castilla y León"

Ha llegado al Consejo de Ministros en un tiempo de catástrofes. Además es ministro de Relaciones con las Cortes con el Parlamento más fraccionado de la historia, apostilla Félix Bolaños, relajado y con una sonrisa. Lo vivió con la reforma laboral que, pese al apoyo de patronal y sindicatos, salió adelante por un voto por error. "Es la política de Netflix", dice él. Por suerte, dice, hubo final feliz como en el cine y "ganaron los buenos". La entrevista se produce después de casi 24 horas en la Comunitat Valenciana y varios encuentros con Ximo Puig, horas de inmersión en la agenda valenciana.

¿El Gobierno tenía indicios de una intervención militar rusa en Ucrania?

El Gobierno barajaba diferentes escenarios y el más grave era el que se ha materializado.

¿Por qué el cambio de criterio sobre el envío de armas? ¿Qué lo justifica: quedarse aislados en el marco europeo?

Vamos tomando las decisiones casi al día a nivel europeo y español, y la posición de España en este punto es la posición de la Unión Europea.

La UE la adoptó antes que España.

Se fue decantando. Para nosotros no es una decisión fácil. Nadie quiere la guerra. Nos horroriza. Pero no podemos permitir que haya una invasión brutal por parte de Putin y que no demos a los ucranianos la capacidad de defenderse. Sería dejarlos para ser masacrados. Por tanto, esa decisión se va madurando.

¿La pancarta en esta ocasión no es ‘no la guerra’ sino ‘no a la invasión’?

Este Gobierno está en el ‘no a la guerra de Putin’ y en ayudar a Ucrania, con ayuda humanitaria (ya hemos mandado más de 20 toneladas) y para que se pueda defender ante un ejército con una superioridad muy considerable y defender también sus valores. Porque esta guerra es contra un territorio y una población y es contra los valores europeos, que están en juego.

¿La decisión del envío de armas la hablaron con la vicepresidenta Yolanda Díaz y las ministras de Podemos o fue del presidente?

Es una decisión que adopta el presidente, como todas las importantes, pero se informó previamente tanto a la vicepresidenta Yolanda Díaz como a la ministra Ione Belarra. Las dos lo conocieron con antelación.

A ustedes, como socialistas, no les va mal la división de Unidas Podemos, ¿no?

No deseo una situación complicada en el espacio de Unidas Podemos. Respeto mucho la posición de esa parte en esta materia, pero la posición del Gobierno es de ayuda al pueblo ucraniano para que pueda defenderse.

¿El envío de tropas está descartado?

Por completo. Sí hemos reforzado la presencia española en dispositivos ya existentes de la OTAN. Por ejemplo, en Letonia vamos a mandar 150 militares más. Lo hacemos para preservar la paz. Que sea disuasorio.

Ahora estamos en pleno conflicto. ¿Ve alguna salida que recomponga un mapa europeo de estabilidad a medio plazo?

Invadir Ucrania es una decisión gravísima, también para la estabilidad del continente y es una decisión que va a ser difícil revertir para que vuelva una cierta normalidad en la zona. No podemos permitir que se pongan en riesgo los valores europeos y democráticos. Las sanciones contra Rusia ya están haciendo daño y Putin debe saber que hasta que no se retire el último soldado ruso de territorio ucraniano van a continuar en vigor.

Dice Josep Borrell que la UE es un jardín y el mundo es una jungla y que hay que espabilar para mantener el jardín en condiciones. ¿Hay que ir hacia un ejército europeo o una estructura de defensa de la UE?

Tenemos que reforzar todos los mecanismos de colaboración. Los delirios de grandeza de Putin de una gran Rusia se han encontrado en frente con una gran Europa, porque está unida y porque es solidaria con el pueblo ucraniano. Esa es la UE que necesitamos. Es la gran Europa que está demostrando a Putin que los valores europeos no sólo están en la UE.

Hablando de política española, ¿Alberto Núñez Feijóo es bueno para España?

Pues lo vamos a comprobar con hechos. Lo primero para saber si Feijóo es un hombre de Estado, responsable y cree en los valores europeos es si va a permitir que gobierne en Castilla y León la ultraderecha, un partido contrario a los valores europeos, xenófobo y machista. Si pacta, está yendo en sentido contrario a todas las fuerzas liberal-conservadoras de Europa.

¿Van a facilitarle ustedes como socialistas no pactar con la extrema derecha?

El presidente del Gobierno hizo una oferta: si el PP comprende que pactar con la ultraderecha en Castilla y León y en cualquier otra comunidad es contrario a los intereses de nuestro país, el PSOE estará dispuesto a facilitarles esa gobernabilidad en Castilla y León.

¿En modo de grandes coaliciones PSOE-PP o esa es una perspectiva no deseable?

No creo que esa pudiera ser una alternativa. Se pueden facilitar gobernabilidades si nos explican que no se puede pactar con la ultraderecha en ningún territorio de España.

La lectura del momento actual de algunos dirigentes es que no hay ya una dialéctica derecha e izquierda, sino radicales de un extremo y otro frente a moderados, que serían PP y PSOE. ¿Esa lectura le convence?

No me parece muy adecuada. En España hay muchas fuerzas políticas y debe haberlas, representan la pluralidad de nuestro país. Casi todas ellas han tenido responsabilidades de gobierno y no ha habido ningún riesgo para la democracia, los consensos fundamentales o la igualdad de género, todas han estado dentro del marco europeo y los valores democráticos. Sin embargo, hay un partido, que es la ultraderecha, que cuestiona esos consensos. Por lo tanto, hay dos territorios.

¿En todo caso, Feijóo es mejor que Casado para España?

En ese debate para el liderazgo del PP no debemos inmiscuirnos. Si Feijóo quiere ser bueno para España tiene que demostrarlo con hechos. No pactando con Vox en Castilla y León; en segundo lugar, cumpliendo la ley y renovando el Consejo General del Poder Judicial, y tercero, dialogando e intentando que podamos llegar a grandes acuerdos. Fue incomprensible que el PP no apoyara la reforma laboral. Quería perjudicar a todos.

¿El Gobierno ha tenido algo que ver con las investigaciones sobre el hermano de Díaz Ayuso, como esta dijo?

Permítame que no comente bulos. No hemos tenido absolutamente nada que ver. Era una mentira gigantesca.

¿Al Gobierno le crea un problema el regreso del rey emérito?

Es una decisión que adoptará el rey emérito de manera dialogada con la Casa Real y lo que hará el Gobierno será acompañar esa decisión y ver cómo se podría poner en práctica.

¿Subir impuestos, como propone el informe sobre la reforma fiscal, está descartado en este momento de guerra?

El informe de los expertos se presentó el jueves y consta de 800 folios. Conviene leerlo antes de opinar y es lo que va a hacer el Gobierno. No condiciona ni vincula las decisiones que adopte.

La ministra María Jesús Montero dijo que durante la situación de guerra no habría reforma fiscal. Y antes vinculó la reforma fiscal y la de la financiación autonómica. ¿Significa que se da carpetazo a la financiación autonómica en esta legislatura?

Desde el Gobierno de España hemos dado el primer paso para desbloquear un acuerdo de financiación autonómica después de años en que no se trató. El Gobierno ha hecho una propuesta a las comunidades que tenemos que hablar y consensuar y es consciente de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana. Estamos trabajando para que ese gran acuerdo de financiación autonómica se lleve a cabo, pero hasta entonces el Gobierno tiene un compromiso con la C. Valenciana, indiscutible, que está en las cifras: durante dos presupuestos seguidos la inversión en la C. Valenciana es del 10 %; durante los casi cuatro años de gobierno de Pedro Sánchez se han transferido 12.000 millones más que en los cuatro anteriores y en estos presupuestos se ha establecido algo que no se había hecho nunca y no se ha hecho con ninguna otra comunidad, que es una partida específica de 300 millones para inversiones.

¿Pero la reforma, entonces, es posible garantizar que estará en esta legislatura?

Pues es una pregunta para mucha gente. Para muchos presidentes autonómicos, también para el Gobierno y para el principal partido de la oposición y el señor Feijóo, porque ha sido una de las personas que más cuestionaba una financiación que podría favorecer a la C. Valenciana. Vamos a ver si somos capaces entre todos. Pero no puedo comprometer ninguna fecha porque no está en nuestra mano.

¿Se van a descentralizar organismos del Estado existentes ahora en Madrid, como Ximo Puig defiende?

Ya aprobamos unos criterios para desconcentrar organismos de nueva creación.

Hay una diferencia.

Sí, por respeto también a los derechos de los trabajadores de esos organismos. Lo que se pretende es que haya entidades fuera de Madrid para redistribuir el crecimiento económico y la riqueza y para paliar la España vaciada. Ya ha empezado, porque la plataforma inteligente de destinos turísticos está en Benidorm. España es mucho más que su capital.

¿Pero Puertos del Estado continuará en la capital, aunque no tenga mar?

Puertos del Estado está en todos los sitios que tienen un puerto y es del Estado. Sobre dónde se centraliza no tenemos en este momento ningún análisis.

¿No es un gesto de centralismo y visión radial de España que la expansión de redes de trenes desde el centro sea tan fuerte que la estación de Atocha ya no lo soporte y lo tengan que pagar los viajeros de la C. Valenciana, que van a tener como destino Chamartín, condenados a un final más alejado del centro de Madrid y a un viaje más largo? ¿Tiene arreglo?

Se está haciendo un esfuerzo de inversión para que la red de AVE llegue a muchas ciudades. Eso significa que durante un tiempo, por saturación en Atocha, algunos trenes van a Chamartín.

Un tiempo que son seis años, según la ministra de Transportes.

Sí, pero he sido consciente de cuál es el sentimiento social que hay con esta medida y este mismo lunes el conseller de Infraestructuras se va a reunir con el Gobierno para buscar una solución lo antes posible. Pero piense que estamos intentando conectar todo el corredor mediterráneo con el norte de España sin cambiar de tren. También hay que ponerlo en valor. Y también le digo sobre ese desarrollo radial que estamos haciendo una apuesta muy potente por el corredor mediterráneo. Hemos construido casi 250 kilómetros en estos cuatro años. Y el corredor no pasa por Madrid.

¿La negativa a ceder temporalmente la Dama de Elche a esta ciudad es otro gesto de centralismo?

En otras ocasiones se ha cedido, pero es imprescindible tener garantizado que no va a haber ningún daño y los informes técnicos desaconsejan por completo el traslado y no podemos poner en riesgo el patrimonio cultural de nuestro país.

Es difícil de entender que hace diez años se permitiese.

La técnica va avanzando.