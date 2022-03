Feijóo: “Presento mi candidatura al PP porque España se encuentra en una situación límite”

Esta vez, a la segunda, sí se ha subido al tren con rumbo a Madrid y Alberto Núñez Feijóo competirá por la presidencia nacional del PP en el congreso de abril en Sevilla. Esta segunda oportunidad poco tiene que ver con la de 2018, cuando entonces no vio claras las posibilidades de sustituir a Rajoy al frente del partido, no quiso arriesgarse y decidió quedarse en Galicia, porque ahora es reclamado, y aclamado, por todos los barones, que le abren las puertas de Génova de par en par. Ven en él al hombre capaz de sacar al partido del atolladero al que lo llevaron Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. Feijóo oficializó ayer por la tarde ante la junta directiva del PPdeG lo que todos ya sabían, pero deja todavía muchas incertidumbres sobre las consecuencias de su decisión, que, de momento, no quiso esclarecer ni siquiera avanzar algún detalle: el relevo en la Xunta y en el partido gallego. Sobre el Gobierno autonómico había avanzado por la mañana que es compatible su presidencia con la del PP nacional, pero sin determinar cuánto tiempo.

¿Qué razones esgrimió Feijóo para dar ahora el paso? En esencia la gritó un militante entre el público: “¡Porque España te necesita!”. Todos aplaudieron y Feijóo sonrió, porque sin saberlo, el simpatizante había dado en el clavo. Argumentó acto seguido el dirigente político que en 2018, cuando se desalojó a Rajoy de Moncloa con una moción de censura, el panorama era muy distinto, “mucho mejor”, dijo, con una economía que se recuperaba, al igual que la proyección internacional del país, y que se creaba empleo. Ahora, indicó, afrontaba nuevas responsabilidades y hasta “una obligación moral e institucional”, presentando su candidatura a la presidencia del PP dado que “España está en una situación límite”. “Me siento en la obligación moral de ponerme a disposición de mi país” “Soy de estos tipos que saben gobernar; el Gobierno de España no sabe” Y aprovechó para proclamar una censura absoluta al Gobierno de Pedro Sánchez y a su gestión, de la que no salvó nada: imagen exterior depreciada, inflación, escalada energética o gobernabilidad debilitada. Casi como si ya diera por ganado el congreso de Sevilla, Feijóo se declaró preparado para la batalla electoral, para ganar a Sánchez en los próximos comicios y para formar el gobierno “sólido, fiable y solvente que necesita España”. “No vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez, vengo a ganarle”, soltó como gran objetivo. El presidente de la Xunta y del PPdeG había marcado en su agenda el encuentro con la junta directiva de ayer por la tarde en Santiago para desvelar formalmente el anuncio de una candidatura que ya todos conocían. Allí lo aclamaron entre 500 y 600 personas. Fue vitoreado numerosas veces en un discurso de media hora en el que se emocionó, visiblemente, en varias ocasiones. Previamente, Feijóo se había reunido informalmente con el comité de dirección del partido para exponer las razones por las que ahora daba el salto a Madrid. 🔵@FeijooGalicia: "Pido vuestra autorización para presentar mi candidatura e intentar ser el presidente de @populares" #FeijóoPresidente pic.twitter.com/NMpX1LGJsA — PP de Galicia (@ppdegalicia) 2 de marzo de 2022 Feijóo se afanó en pergeñar no tanto un programa para liderar el PP como para competir por la Moncloa. Sin embargo, nada dijo, al menos explícitamente, de VOX, el partido que en varias comunidades sirve de apoyo al PP y que mientras presidentes autonómicas como la madrileña Isabel Díaz Ayuso no ven problema en contar con la formación de ultraderecha o en Castilla y León la Junta depende de su concurso, el político gallego es partidario, y presume de ello, de mantener a VOX apartado. Tampoco avanzó, ni siquiera lanzó una mera alusión, a cómo afrontará el proceso de su relevo en Galicia. Porque el presidente gallego sabía que ayer estaba hablando más que para la comunidad autónoma, para toda España. De ahí que recurriera al castellano para reforzar determinados pasajes de su discurso. “No estoy en política para acomodarme y cubrir egoistamente mis intereses” “Fallarle al Partido Popular ahora es como fallarle a Galicia y al resto de España” Confesó que le asaltaron las dudas, pero que lo tenía “clarísimo” a pesar del reto que le supone y de que hasta ahora, Galicia había “colmado” todas sus aspiraciones. Pero que la situación en España requería de sus servicios, espetó, tras lo que añadió que él no estaba en política para “acomodarse” o cubrir sus “intereses egoistamente”. Pese a la “precipitación” de la crisis popular, dijo que había optado por dar ese paso pese que “lo más importante” de su vida estaba en Galicia y que no le convencía la política “de revanchismo, de trincheras y odio”. “Fallarle ahora al PP es fallarle a Galicia y al resto de España”, aseveró para reforzar sus aspiraciones. Apeló, por supuesto, a la unidad del PP y se comprometió a contar con todos para reforzar el partido y aglutinarlo, con mención expresa a la labor realizada por Aznar, Rajoy y Casado, al que aspira a relevar tras la revuelta de los barones autonómicos que lo condenaron por su enfrentamiento con Díaz Ayuso. Y advirtió que no es un novato de la política ni de poner un tuit cada día. “Soy de esos tipos que saben lo que significa gobernar”, dijo, en referencia a los trece años como presidente de la Xunta. Conciliación de las presidencias de la Xunta y del partido, pero solo temporal No hizo Feijóo en su intervención ni la más mínima alusión a como será el relevo ni en la Xunta ni en el PPdeG. Ni la más mínima pista. Los estatutos del partido impiden que el presidente nacional lo sea también de una organización autonómica, por lo que relevo, si gana el congreso de Sevilla, será obligatorio. Pero legalmente sí puede compaginar el liderazgo nacional del PP con la titularidad de la Xunta, aunque otra cosa es que sea funcionalmente operativa. La única referencia que dio Feijóo la hizo en un acto por la mañana en un foro organizado por una empresa privada. Allí indicó que era “perfectamente compatible” presidir una comunidad y un partido y que al menos seguirá como titular del Gobierno gallego un mes, que es el plazo que hay antes del congreso de Sevilla. Será entonces a partir de ahí cuando se comience a preparar el relevo. La opción más radical, pero también la más improbable, sería la convocatoria de nuevas elecciones. Por lo que lo lógico es elegir nuevo presidente sin necesidad de comicios. Lo puede hacer el Parlamento sin mayor trastorno, con la única exigencia de que el nuevo presidente tiene que salir de entre los diputados electos. Como actual vicepresidente primero, Alfonso Rueda figura en una posición de referencia. Francisco Conde, como copresidente segundo, sería otra opción, al igual que el presidente del PP de A Coruña, Diego Calvo. Y como no puede ser cabeza visible de la oposición en Madrid sin un cargo institucional, dado que no podría ejercer el control del Gobierno cara a cara, Feijóo tendría en el Senado su trampolín. La vía será su designación en representación del Parlamento autonómico, un paso de mero trámite, aunque para ello se necesita primero una vacante. La plaza para Feijóo sería la que ocupa ahora Elena Muñoz, propuesta por el PP.