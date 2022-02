"El Senado creará un fondo para la reconstrucción de la Isla"

¿Qué le han trasladado los representantes públicos con los que se ha reunido en La Palma?

Hemos venido a escuchar en nombre del Senado a los responsables de las diferentes instituciones en la Palma, tanto al presidente del Cabildo como a los alcaldes y alcaldesas y nos han trasladado cuáles son sus principales urgencias y necesidades para iniciar cuanto antes la reconstrucción social y económica de la isla.

El objetivo de celebrar en La Palma la Conferencia de Presidentes era prestar apoyo a la isla tras la erupción, sin embargo, la crisis de Ucrania y del PP amenazan con diluir este objetivo...

Yo creo que todas las instituciones y representantes públicos tenemos que hacer un esfuerzo por priorizar la reconstrucción de la de la isla y no mezclarla con otros debates que también merecen nuestra atención. El mensaje que nos interesa es el de la reconstrucción y es el que queremos trasladar porque es nuestra prioridad, como lo hemos venido demostrando tanto el Gobierno de España como las diferentes instituciones durante la crisis del volcán.

«Los alcaldes nos trasladarán qué proyectos quieren financiar con los recursos activados»

Pero será inevitable que la crisis del PP acapare atención, ¿cómo afecta esto al PSOE?

Lo que le interesa al Partido Socialista es una democracia y unas instituciones fuertes que den respuesta eficaz a los problemas que tiene la ciudadanía y en este caso en la reconstrucción de La Palma como prioridad absoluta. A partir de ahí, lo que le deseo al PP es una pronta recuperación porque será bueno para ellos y para el conjunto del país.

¿De qué manera puede aportar el Senado a la reconstrucción de La Palma?

Como presidente de una Cámara que representa a los territorios de España y también a La Palma mi prioridad es echar una mano a la gente de aquí, a las familias, a los agricultores y a los alcaldes y alcaldesas que están haciendo frente a una situación difícil. Voy a proponer de manera inmediata a la Mesa del Senado la creación de un fondo con recursos propios de la Cámara para colaborar en la reconstrucción social y económica de la isla.

¿En qué consistirá este fondo y cómo funcionará?

Se trata de una medida excepcional para una Cámara legislativa. No somos un órgano inversor pero creemos que ante una necesidad tan extraordinaria como la que se deriva de la erupción de un volcán tenemos todas las instituciones que a dotar medidas extraordinarias. De manera que trasladaré de forma inmediata a la Mesa del Senado la creación de este fondo, que ya he comunicado a los alcaldes y alcaldesas. A partir de ahora, recogeremos diferentes propuestas y las someteré a la aprobación de la Mesa de manera inmediata. Mi intención es que la reunión de la Mesa del Senado para impulsar este proyecto que se produzca en La Palma.

¿Ya hay fecha para esa reunión?

No, todavía no. Lo primero es tener las propuestas que queremos estudiar y evaluar. También tendremos que estudiar cómo las hacemos viables para una Cámara legislativa. No somos un ministerio tenemos que adaptar esta decisión a las formas y capacidades que tiene la Cámara legislativa.

¿En qué se van a centrar estos proyectos?

Van a ser proyectos de reconstrucción que nos propongan las autoridades locales. Hemos intercambiado ya algunas prioridades y hemos tomado buena nota. Hay diferentes propuestas tanto en materia de infraestructuras como sociales pero vamos a terminar de escuchar todas ellas

Está convencido de que la Cámara puede ayudar en la reconstrucción de la isla. Sin embargo, la funcionalidad del Senado ha sido muchas veces puesta en duda e incluso se ha abogado por su desaparición ¿no sabe transmitir las funciones que cumple?

El Senado es verdad que es una Cámara bastante desconocida que ejerce las funciones que le otorga la Constitución española y dentro de ellas no hay nada que nos impida echar una mano a los palmeros y las palmeras y eso es lo que vamos a hacer. Como Cámara que representa a los territorios de España tenemos un territorio que lo está pasando mal que ha tenido una situación excepcional y el Senado con su presidente a la cabeza van a estar ahí para echar una mano. Al margen de cualquier debate o de opiniones sobre el Senado. No se si a partir de aquí el Senado va a ser percibido en La Palma de forma más positiva o no. Me preocupa poco. Lo que me preocupa es que los palmeros vuelvan a recuperar su vida.

«Dentro de las funciones de la Cámara no hay nada que impida ayudar a los palmeros»

Pero la mayor parte de la ciudadanía desconoce para qué sirve el Senado…

Probablemente haya una suma de factores que hayan llevado a esa cuestión. Pero llevo en La Palma nadie me ha preguntado por las funciones del Senado, ni por las competencias, ni siquiera por la reforma de la Constitución que yo apoyaría para que el Senado tuviera más capacidad legislativa en materia de política territorial.

¿Hasta cuándo habrá que esperar para que los partidos se pongan de acuerdo para esa reforma del Senado?

Pues no lo se, es una buena pregunta. Formo parte de una formación política que desde hace tiempo venimos planteando la necesidad de la reforma de la Constitución para varias cuestiones, entre ellas, para dotar al Senado de mayores capacidades en materia de legislación de los territorios. Sabemos que hay un debate y que no todo el mundo piensa lo mismo. Me gustaría que hubiera un mayor consenso sobre esta necesidad pero mientras eso llega, que ojalá llegue cuanto antes, lo que no estoy dispuesto como presidente es a estar de brazos cruzados y a permanecer impasible cuando compatriotas míos en la isla de La Palma lo están pasando mal. Si como presidente del Senado puedo echar una mano eso es lo que voy a hacer hasta que llegue la reforma del Senado.

Se habla del Senado como un cementerio de elefantes políticos o la Cámara a la que recurren aquellos que buscan el aforamiento, ¿se ha convertido en eso?

No lo veo así. El Senado es una Cámara legislativa donde hay una representación de la ciudadanía española y de nuevas generaciones y grupos de edad más plural y diversa de lo que mucha gente se cree. Creo que eso forma parte de un cliché bastante cómodo y simplista que no comparto porque cuando uno se acerca al Senado descubre que hay un senador por La Palma del PP que es un alcalde joven de esta isla que nada tiene que ver los elefantes de los que usted me habla.

Si Feijoo toma el relevo en el PP y se convirtiera en senador, la Cámara sería el único lugar donde podría confrontar de forma directa con Sánchez...

Las decisiones que vaya a tomar el PP sobre su futuro las respeto, lo que les deseo es que se restablezcan de manera pronta porque son un partido necesario para nuestro sistema democrático. Creo que tenemos que tener muy en cuenta cómo se nos percibe desde fuera y desde luego no es bueno para la imagen de nuestro país ni para la dinámica democrática que haya un PP en situación de debilidad.

«No es bueno para la imagen del país ni de la dinámica democrática que el PP esté en situación débil»

La crisis en el Partido Popular acaba beneficiando a Vox. Usted es senador desde 2011, ¿cómo ha cambiado el clima político en la institución desde la llegada de este partido?

No cabe duda que, no en el Senado sino en todo el mundo, la irrupción de la extrema derecha ha provocado inestabilidad y retrocesos en materia de derechos y libertades. No pasa en el Senado sino en todas las instituciones donde están aquellos que cuestionan conceptos básicos sobre los que se asienta nuestra democracia. Tenemos que proteger a nuestras instituciones y a nuestra democracia de aquellos que las cuestionan.