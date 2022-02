El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha indicado este lunes que el Partido Popular tiene la obligación de "tomar decisiones, aunque no sean fáciles", en medio de la peor crisis interna que se recuerda en Génova. El barón popular ha incidido en que el partido ha de tomar medidas "inmediatas" para tratar de abortar la tormenta desatada por la guerra entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso.

Feijóo, en sus primeras declaraciones en público desde que el jueves se desataron las hostilidades en el seno de los populares, ha explicado que mantuvo con Casado una conversación en la que le expresó "de manera clara y leal" su opinión sobre el camino a seguir para reconducir la situación de "colapso" en la que se encuentra inmersa la formación conservadora. Sin embargo, ha rechazado revelar el contenido concreto de ese diálogo y ha puesto la pelota en el tejado del líder del PP: "Él sabe lo que pienso y, por tanto, le corresponde tomar esa última decisión. Es el presidente del partido y esa es su responsabilidad".

El presidente gallego, en un acto en Ourense, ha rehuido comentar si la solución pasa por que él mismo asuma el liderazgo del principal partido de la oposición. "No es el momento de personalismos, no voy a hablar de mí. Ya hemos dado espectáculos hablando de personas y de nosotros mismos", ha aseverado, en una crítica directa a sus compañeros de partido, que desde el pasado jueves se han enredado en una serie de ataques personales directos que incluyeron desde acusaciones de corrupción hasta denuncias de espionaje.

Feijóo ha remarcado que su interés está en hablar de su partido, al que ve como única alternativa al actual Gobierno, y de España, pero no de nombres. Las primeras encuestas publicadas apuntan a un claro deterioro del respaldo electoral a los populares.

El barón gallego, considerado en ámbitos de su partido como la única alternativa en medio de los dos bandos enfrentados, dice que el líder no ha resuelto la situación. "No hemos zanjado la crisis. Y cuando no se zanja una crisis en el primer tiempo, la debemos de zanjar en el segundo y definitivo. Porque no podemos seguir así durante muchas semanas", ha aseverado.