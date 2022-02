Julio Gutiez, el detective privado relacionado con el supuesto encargo "ilegal" para obtener información del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha desvelado más datos de las "hasta 16 ocasiones" en las que fue contactado por el "gerente de la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) o miembros de su equipo".

En declaraciones a Confidencial Colombia, recogidas por Europa Press, Gutiez señala a las "cabezas del Partido Popular" porque asegura que son los que "tendrán que aclarar su papel en todo", en referencia a los 16 contactos que atribuye en el mes de diciembre a la EMV, una empresa que forma parte del organigrama del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP y Cs.

Un encargo completamente ilegal

"A principios de diciembre, en la primera ocasión nos reunimos y nos contaron lo que querían hacer, a lo que les contestamos tajantemente que nosotros no podíamos hacer el trabajo porque era completamente ilegal. Y luego llamaron hasta en 16 ocasiones. Si hubiera estado bajo el marco de la Ley de seguridad Privada de España lo hubiéramos hecho, pero no era así", ha expuesto este detective del Grupo Mira.

Además, está convencido de que quien estuviera interesado en el encargo que define como "ilegal" no ha "sido capaz de encontrar nada extraño en temas de facturación en contra del hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso". "La han estado buscando por muchos sitios, pero no lo tienen", apunta. En otro momento añade que notó al gerente de la EMV "muy preocupado", aunque él se negó a hablar con él.

Gutiez añade que no volvió a saber nada del tema hasta que se desencadenó la guerra con cruces de críticas entre Ayuso y el presidente del PP, Pablo Casado. Las explicaciones las ofrece este detective desde Bogotá -donde asegura que se encuentra por motivos laborales- a Confidencial Colombia. Este medio dispone de un audio con la entrevista completa y un vídeo con un extracto de la conversación.

Nota de voz

También ha negado que él filtrara la información: "Yo no he filtrado nada a los medios, lo quiero dejar bien claro; las filtraciones vienen de un foro profesional donde hice una nota de voz y alguien del grupo la divulgó". Ese foro, señala luego, es un evento con otros "colegas" de la investigación privada.

"Yo no quiero perjudicar a ningún partido, ni me interesa crear problemas políticos en España. Es más, soy simpatizante y votante del Partido Popular, todos saben cuáles son mis ideas políticas y me da pena", explica a este medio.

Gutiez se muestra impresionado y sorprendido por la repercusión de la investigación revelada en las últimas horas por varios medios españoles. "Quiero dejar claro que en esta historia, mi persona y mi empresa somos sujetos pasivos, y no entiendo por qué me han hecho protagonista. Nosotros no somos la noticia, lo son las cabezas del Partido Popular que tendrán que aclarar su papel en todo esto", afirmaba.

El detective de Grupo Mira no puede confirmar si el trabajo que le 'encargaron' a su empresa lo llevó a cabo finalmente alguna otra del sector cuando ellos dijeron que no. "Estoy seguro que después de nosotros fueron por otras, pero no sé a ciencia cierta, aunque he oído varios comentarios por otras personas", dice.

"Todos sabemos en Madrid lo que hay, la relación entre la dirección del partido y la Comunidad, aunque en eso yo no entro. Los problemas del PP los debe resolver el PP, así como los de mi empresa los resuelvo yo. Aunque está claro que el que sale perjudicado es el partido", concluye.

Espiaron a González

Por otro lado, el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha confirmado que la agencia de detectives que se tanteó para realizar presuntamente un seguimiento al entorno de la jefa del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, es la misma que le espió en Colombia.

Sus primeras palabras en una entrevista en 'Telecinco', recogidas por Europa Press, han sido para condenar una "situación triste y lamentable" porque "pensaba que estas prácticas ya se habían acabado".

"Desgraciadamente parece que estamos asistiendo a una repetición de un uso de estas fórmulas que son realmente lamentables, inadmisibles y destructivas", ha cargado González, quien ha puesto el foco en que "curiosamente" se da la circunstancia de que él pasó por una serie de seguimientos por parte de "la misma agencia de detectives que está en esta trama".

"Yo fui objeto de espionaje en 2008 en un seguimiento en Colombia. Fui seguido durante una semana por esta agencia que me realizo a mi espionaje y esta misma agencia no sólo ha actuado contra mí en ese momento sino que otros dirigentes del PP, como consta acreditado en las causas que se están siguiendo en la Audiencia Nacional en relación a mi persona, también recurrieron a ellos para contratarles para investigarme en el famoso tema de mi ático, que tras ocho años quedó archivado".