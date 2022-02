Guerra total entre Génova y Sol. Una Isabel Díaz Ayuso con el semblante serio y emocionado, casi al borde de las lágrimas en algunas ocasiones, ha cargado con dureza contra la dirección nacional del Partido Popular tras el escándalo del espionaje que presuntamente habrían encargado contra el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso. "Es lo peor que se puede esperar, que la dirección de mi partido me ataque porque quiero presentarme al congreso del PP de Madrid", ha dicho, y ha denunciado "continuas filtraciones de la dirección del partido contra mi integridad": "Quisiera saber cuántos votos han conseguido para el PP todos aquellos que llevan meses atacándome", añade.

Ayuso no ha utilizado medias tintas y ha mencionado directamente a Pablo Casado y su entorno, aunque no ha entrado en ataques contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que explico su postura a las puertas del Palacio de Cibeles a primera hora de la mañana.

La dirigente popular ha negado estar implicada en ningún escándalo de corrupción, pero sí ha admitido haber adjudicado un contrato para el suministro de material sanitario a una empresa vinculada a su hermano. "El contrato al que se refieren será entregado por los servicios de prensa de la Comunidad y no hay nada ilegal en él", concluye, y añade: "Se hizo en tiempo de pandemia cuando faltaba material sanitario en todo el mundo". "Está aprobado en el portal de trasparencia", afirma. Y se muestra segura de que "no habrá ninguna prueba de corrupción contra mí". "Siempre he sido leal a mi casa, el Partido Popular, y a la dirección del partido", subraya, a la vez que ha denunciado "continuas filtraciones de la dirección contra mi integridad".

"La operación de espionaje es de abril de 2021 pero yo me enteré por Casado cuando en septiembre fui a su despacho para hablar de la situación del partido", continúa. "Me dijo que el dossier se lo habían filtrado desde la Moncloa", recuerda, y ha asegurado que no ha faltado a su labor "ni como presidenta ni como militante": "Que dirigentes del PP hayan actuado así es un hecho gravísimo". "Llevo diez años militando en el PP y he estado siempre donde se me ha necesitado", asegura.

Además, ha defendido a su hermano, quien asegura que es comercial en el ámbito sanitario desde hace décadas, "antes de que yo entrara en política": "Nunca le he ayudado". "Podré cometer errores, pero no ilegalidades. Podrán criticarme políticamente, pero no encontrarán ninguna muestra de que haya beneficiado a nadie, y menos a mi familia. A ellos les están haciendo sufrir más de lo que pueden aguantar", indica.

"Resulta insólito que tenga que decir esto de mi partido, espero que la dirección nacional pruebe todo lo que ha dicho. Es curioso que los dirigentes de tu partido sean los que quieren destruirte y no apoyarte", concluye.