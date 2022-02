El presidente del Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos, Juanma Moreno, no adelantará las elecciones en Andalucía. Así lo aseguraron fuentes del Ejecutivo autonómico, horas después de que se conociese el resultado de las elecciones en Castilla y León que obligaría a los 'populares' a pactar con Vox para gobernar.

El Gobierno andaluz insiste en que "seguirá el mismo rumbo que hasta ahora" y tratará de "agotar la legislatura" o, al menos, "alargarla lo máximo posible" hasta cuando las fuerzas de la oposición lo permitan, dado que ante la falta de una mayoría absoluta tiene que negociar apoyos parlamentarios puntuales con Vox o con el PSOE.

Concretamente, la estabilidad de la Junta de Andalucía depende ahora mismo de dos formaciones que mantienen posturas antagónicas respecto al adelanto electoral. El partido de Santiago Abascal está presionando para que se convoquen "cuanto antes" los comicios regionales y, cuando así sea, anunciará oficialmente que la diputada alicantina por Granada Macarena Olona será su candidata a la presidencia.

En cambio, los socialistas son partidarios de que se agote lo máximo posible la legislatura para seguir dando a conocer en las ocho provincias andaluzas la candidatura de Juan Espadas y lograr que su perfil no siga encasillado en el rol de alcalde de Sevilla que ha desempeñado en los últimos años.

Las fuentes consultadas en el Gobierno andaluz apuntaron que Juanma Moreno siempre ha dejado claro su deseo de agotar los cuatro años de legislatura, de modo que las elecciones se celebrarían en otoño. La fecha de finales de noviembre volvería, de este modo, a resurgir con fuerza con el deseo de reditar el Gobierno con Ciudadanos, en lugar de con Vox, incrustrado en los discursos de los mandamases del PP andaluz pese a que algunas encuestas señalan un resultado similar al castellano leonés: "Independientemente de lo que ha ocurrido a nivel nacional o en otras comunidades, siempre hemos dicho que la voluntad es agotar la legislatura y así sigue siendo; antes y después de las elecciones en Madrid y en Castila y León hemos dicho que Andalucía sigue el mismo rumbo que marcó desde el inicio de la legislatura", apuntaron fuentes vinculadas al PP en el Ejecutivo autonómico.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, se pronunció este lunes en la misma línea y sostuvo que "las de Castilla y León no tienen nada que ver con las elecciones en Andalucía y aquí se va a agotar la legislatura porque el problema de los andaluces no son unas elecciones".

Marín añadió, igualmente, que cuando se celebren los comicios andaluces "en absoluto habrá un resultado parecido al de Castilla y León en Andalucía". "Si el PP nacional quiere hacer experimentos como los que ha hecho en Castilla y León, en Andalucía no lo va a conseguir y mientras yo esté aquí, no gobernará Vox; los populismos, la extrema derecha o la extrema izquierda, no tienen cabida en esta comunidad autónoma, los andaluces tienen claro que el espacio de centro lo ocupa Ciudadanos", apostilló Marín.

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía defendió que "los resultados en Castilla y León no han sido buenos ni para los castellano leoneses ni para los españoles". "Los que han convocado estas elecciones, Casado y Mañueco, le han entregado a la extrema derecha el Gobierno de Castilla y León y parece que quieren hacer lo mismo con el conjunto del país; quien tiene que pensar en lo que está haciendo y si va el camino correcto es Pablo Casado y el PP a nivel nacional porque estas elecciones se convocaron para hacer desaparecer de la faz de la tierra a Cs y conseguir una mayoría absoluta y no ha conseguido ni una cosa ni la otra".