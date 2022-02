Sigue el partido olímpico. Tras el fallido encuentro con Javier Lambán y una semana después de reunirse con el presidente del COE, Pere Aragonès ha abogado porque Cataluña "lidere" una candidatura "fuerte" a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. El presidente catalán ha explicado en el Parlament que su hoja de ruta pasa porque la mayoría de pruebas se celebren en territorio catalán, aunque se ha mostrado abierto a "la participación a otros territorios".

"Siempre defenderé, como presidente de Cataluña, que Cataluña reúne todas las características para que se celebren la mayoría de pruebas", ha contestado a la pregunta que le había hecho el líder del PSC, Salvador Illa, sobre si está a favor de una candidatura conjunta con Aragón para esa cita olímpica. "¿Estos Juegos los tiene que hacer solo Cataluña? No", ha añadido. "Desde el primer momento hemos estado abiertos a que pueda ser con participación de otros territorios, siempre teniendo en cuenta no solo la trayectoria de esta candidatura, que no empieza ahora, sino también quién puede acoger pruebas desde la vertiente técnica. Cuando hablamos de liderazgo, es esto".

Illa ha replicado que Cataluña "no puede dejar escapar" la posibilidad de celebrar los Juegos, por lo que le ha brindado "todo el apoyo" del grupo socialista para "trabajar juntos y hacer posible" la celebración de los Juegos. "No perdamos de vista que hacerlo con Aragón suma y ayuda. Celebro que usted lo vea de la misma manera", ha comentado con ánimo constructivo.

Menos complicidades ha encontrado en los 'comuns' y la CUP. Desde las filas anticapitalistas Basha Changue ha echado en cara al 'president' que abogue por una "revolución verde y feminista" y en cambio apueste por "macroproyectos como la ampliación del aeropuerto, los Juegos, el Hard Rock o la Fórmula Uno". En el mismo sentido han ido las palabras de, Jéssica Albiach, que ha tildado de "desnortada" la presidencia de Aragonès. La líder parlamentaria de los 'comuns' ha valorado que el "macroproyecto" de los Juegos, en "la línea de la ampliación del aeropuerto de El Prat", "nace fracasado".

Aragonès, como hizo la semana pasada ante Alejandro Blanco, presidente del COE, ha vuelto a enarbolar la apuesta catalana por "unos Juegos sostenibles" y con el "apoyo consenso de la ciudadanía".

Reticencias de Aragón y del territorio

Las reticencias del territorio, por un lado, y las exigencias aragonesas de ir en igualdad de condiciones siguen siendo los principales escollos a día de hoy de la candidatura para los Juegos de Invierno 2030. Aragonès tenía previsto verse el pasado 28 de enero las caras con Javier Lambán, un encuentro que el presidente de Aragón canceló por la "nula voluntad de acuerdo" de su homólogo catalán".