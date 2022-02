Los municipios afectados por el volcán de La Palma deberán pagar la mitad de la reconstrucción

Los municipios afectados por la erupción del volcán de La Palma tendrán que hacer frente a la mitad de los costes millonarios de reconstrucción y rehabilitación de servicios municipales vinculados a los caminos vecinales, suministro de agua potable o alcantarillados. El reto de cara a la nueva sesión de Comisión Mixta para la Reconstrucción, Recuperación y Apoyo a La Palma, que se va a celebrar el próximo 24 de febrero, es conseguir que el resto de las administraciones que se sentarán en la mesa asuman, de una manera u otra, el pago del otro 50% de inversiones necesarias para resolver esas infraestructuras municipales.

Juan Miguel González, alcalde de Tazacorte, explica que fue a través de una reunión mantenida por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, cuando se informó a los técnicos municipales de los detalles del convenio con el Ministerio de Política Territorial, que contiene un reparto de financiación para la realización de los trabajos de reconstrucción de las infraestructuras de titularidad municipal a partes iguales entre los consistorios y Estado.

Rodríguez denuncia que "esto supone una inversión superior a los dos millones de euros para el Ayuntamiento", que en el caso de Tazacorte, que tiene un presupuesto anual de seis millones, "es impracticable", reclama el alcalde, quien añade que "no hay manera humana de cuadrar esos números" y apunta a la necesidad de reconducir esa situación.

Mientras tanto, el alcalde bagañete se lamenta de que "los temores se van haciendo realidad", aludiendo a que "en principio parecía que financiarían la totalidad de las obras que tenemos que ejecutar", mientras ahora "se nos está hablando del 50%, lo cual es un tema preocupante", señala. Ante esta posibilidad, se muestra sorprendido, ya que considera que la falta de financiación obligará a "ir más lentos" en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas, además de suponer un coste inasumible para los presupuestos municipales.

La aceptación de esas condiciones supondría, en el caso del consistorio de Tazacorte, "un esfuerzo titánico" para poder dar cobertura a todas las necesidades que tiene el municipio ocasionados por el volcán, indicando Rodríguez que en su municipio "son cuantiosos los daños, puesto que quedan zonas aislada a las que darle salida a través de la apertura del camino y dotándolo con los servicios necesarios", lo que añade que es "caro y costoso".

Graves daños en el terreno

El alcalde de Tazacorte revela datos como que el 29% del territorio municipal se encuentra sepultado por lava y otro 30% aislado, mientras que solo un 42% está verdaderamente comunicado, calificando de "más que notable" el daño producido en su localidad y considerando que este reparto de gasto entre administraciones retrasaría el proceso de reconstrucción de la isla.

El alcalde nacionalista intentará contactar con distintas administraciones para reconducir la situación, indicando también que ya informó al vicepresidente regional y compañero de formación política, Román Rodríguez, de esta situación que comenta "preocupa a toda la ciudadanía". Sobre el proceso de reconstrucción de la isla, Juan Miguel Rodríguez también califica como "malo" su desarrollo, ya que considera que debería ser más ágil y con un marco financiero que posibilitara las pronta intervención y resultados.

"Da la impresión que no vamos a alargar en el tiempo", apunta, mientras también se preocupa por la cercanía de un inicio de calendario electoral que generará "mucho entretenimiento y mucho despiste a la hora de la ejecución". Apunta también a la toma de decisiones "transitorias" que no buscan una solución definitiva, impidiendo de esa manera generar economía y empleo.

Noelía García, alcaldesa de Los Llanos de Aridane, confirmó que el actual convenio que se expuso a las administraciones locales palmeras el pasado viernes contempla tan solo el 50% de la financiación de las obras de titularidad municipal. A ese respecto señaló que "están intentando, bien con su modificación o con la aportación de otras administraciones, que se complete totalmente". Además, se lamentó de que los ayuntamientos no tengan "liquidez para asumir esos costes", aunque recalcó que también es cierto que no van a cuantificar para que se contemple en el convenio las pérdidas de infraestructuras que no se van a recuperar, refiriéndose a algunos caminos municipales.

La alcaldesa se refirió también a que Anselmo Pestana les planteó en el seno de la reunión la posibilidad de que los ayuntamientos aportasen "solo un 10%", a lo que también se mostró contraria, informando que "vamos a seguir pidiendo porque no hay un problema de dinero" además de que "tienen que habilitar el convenio a las circunstancias particulares del volcán".

En esa misma línea se manifiesta el alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, quien considera que "el dinero no puede ser un problema" para el Estado, sobre todo cuando se habla de los Presupuestos Generales, lo que pueda venir de Europa o incluso de las organizaciones supranacionales. Además, Rodríguez, reclama que habían entendido que el Estado dotaría el 100% de los daños, ya que «el compromiso era hacerse cargo del daño en infraestructuras públicas", además de ser "inadmisible hacernos cargo del 50 e incluso del 10%".

En el caso de El Paso, las pérdidas en infraestructuras municipales están cuantificadas en 30 millones de euros, indicando el alcalde que con un presupuesto local de ocho millones "es imposible asumir ningún porcentaje de participación". Rodríguez denuncia no entender «el cambio de dirección en este momento de un compromiso que teníamos claro", apostando por no renunciar a reconducir la situación, ya que "vamos a pelear para que el gobierno cumpla con lo que se nos había prometido".