La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha roto este lunes el silencio público. Lo ha hecho desde los micrófonos de RAC-1, no desde la sede parlamentaria, para defender que no piensa dimitir y que su propuesta para desoír a la Junta Electoral Central (JEC) sobre la retirada del escaño del cupero Pau Juvillà "no fue aceptada".

"Si me marchara, sería como una renuncia", ha espetado, y ha continuado que "habrá la tentación de decir que lo que ha pasado es una estrategia fallida cuando la estrategia que se ha planteado es la única estrategia que hay". Tratando de defender que su actuación ha sido distinta a la de su predecesor, Roger Torrent, ha sentenciado que "las cosas se han intentado hacer de forma distinta" al caso del 'expresident' Quim Torra, "trabajando para la planificación, el acompañamiento, el compromiso y la determinación hacia un resultado distinto". "La rendición no es una opción y que el resultado haya sido que el escaño de Juvillà llegara al Parlament retirado y no se haya podido revertir, no quiere decir que esto deba despertar sonrisas bajo la nariz en independentistas. Me parece lamentable. Los que sí se ríen son los que aplican la represión desde el Estado", ha sentenciado Borràs sobre las críticas recibidas. La presidenta ha desgranado las actuaciones que llevó a cabo desde que se votó el primer dictamen en defensa de Juvillà en el pleno el 17 de diciembre y ha defendido que la Cámara actuó frente a la JEC, al menos, hasta que el 28 de enero recibió el burofax en el que se confirma el cese del diputado de la CUP, tras denegar la petición de medidas cautelares de Juvillà, y da por confirmada la suspensión ya que la resolución es firme en vía administrativa diga lo que diga después el alto tribunal sobre las medidas cautelares y la firmeza de la sentencia del TSJC.