Los independentistas mantienen el escaño del Parlament del diputado de la CUP inhabilitado

El dictamen de la comisión del estatuto de los diputados que el independentismo catalán lleva a votación este miércoles en el Parlament considera que no se le puede aplicar al diputado de la CUP Pau Juvillà las condiciones de inelegibilidad sobrevenida que alega la Junta Electoral Central (JEC) para ordenar la retirada del escaño porque no tiene cabida dentro del reglamento al no ser firme la sentencia.

Tras varias reuniones entre las fuerzas independentistas, el texto final, al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, se acoge al reglamento de la Cámara y apuesta por mantener a Juvillà en sus funciones, pese a lo que dice la JEC e intenta blindar a los funcionarios de esta decisión. "Las fuerzas políticas del Parlament consideran que el límite a la desobediencia política a la represión del Estado pasa por preservar los funcionarios de cualquier tipo de responsabilidad penal y contable por la que puedan ser perseguidos", sostienen. La JEC considera firme la suspensión decida lo que decida después el Tribunal Supremo (TS) sobre las medidas cautelares y el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que inhabilita durante seis meses a Juvillà por no retirar lazos amarillos de su despacho en la Paeria de Lleida en 2019. Pese a esto, el documento contará con el voto favorable de ERC, Junts y la CUP, y el voto en contra del resto de fuerzas del arco parlamentario.