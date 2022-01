El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que su partido "no quiere cargarse el acuerdo" alcanzado sobre la reforma laboral entre el Gobierno, la patronal CEOE, UGT y CCOO, pero ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "ponga firme" a la patronal porque en este asunto "se está extralimitando".

"Para soslayar la discrepancias internas de la CEOE, alguien (dentro de la patronal) quiere fabricar la excusa perfecta para salirse del acuerdo, han cogido de rehén al propio presidente Antonio Garamendi, y Garamendi quiere coger de rehén al Gobierno, y el Gobierno al Congreso. ¡Hombre, no! Por una situación interna de la patronal no podemos poner patas arriba el sistema institucional", ha argumentado en una entrevista publicada este domingo en el diario El Correo.

Ortuzar ha preguntado al Gobierno "si es más importante el contenido que la foto", y ha remarcado que si considera más importante el contenido "da igual que la patronal esté o no esté en la foto. El 100% del texto se ha negociado ya".

En relación a la demanda del PNV de incluir el blindaje de los convenios autonómicos en dicho acuerdo -condición para que este grupo la respalde en el Congreso- ha afirmado que "se puede meter dentro del decreto que regula el acuerdo, porque no colisiona con nada", aunque ha precisado que "la mejor solución sería abrir la tramitación de este decreto como un proyecto de ley".

"Ofrecemos una fórmula, si al Gobierno no le gusta, que ponga otra encima de la mesa", ha dicho y tras destacar que las aportaciones que proponen "no afectan al núcleo del acuerdo", ha indicado que "le consta" que ERC "también estaría en esa línea".

En referencia al posicionamiento de EH Bildu, que apoya las manifestaciones en contra de la reforma laboral que se celebran este domingo en las capitales vascas convocadas por los sindicatos ELA y LAB, ha opinado que "en realidad está pidiendo una negociación, que todavía no la hay . Entiendo que estén enfadados y monten lío. Les firmaron en un papel la derogación de la anterior reforma y la distancia es sideral".

Sobre la posibilidad de que Sánchez opte por intentar aprobar el acuerdo con el apoyo de Ciudadanos, Ortuzar ha mantenido que el presidente del Gobierno "no prefiere esa vía, pero sí la cogería si le saliese", aunque ha precisado que "alguien tiene muy mal amueblada la cabeza si piensa que puede meter en la misma ecuación a Cs y PNV".

Transferencia del IMV

Respecto a la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV), Ortuzar ha asegurado que "el tema no está resuelto aún" y ha considerado "muy grave" que se haya acordado este traspaso "en tres ocasiones; es una tomadura de pelo, si esto no se arregla rápido, en una o dos semanas, se va todo el carajo".

Se ha referido también al reparto de fondos europeos y tras afirmar que Euskadi no ha recibido lo que le corresponde, ha opinado que "eso no es lo peor; lo peor es que no tenemos un mapa de ayudas: estos fondos son para dar un salto, no para tapar agujeros", ha puntualizado.

Andoni Ortuzar ha afirmado también que el PNV aplaza el debate sobre el modelo de Estado hasta finales de 2023 o principios de 2024 porque en estos próximos meses se van a suceder diferentes procesos electorales autonómicos y municipales y "no es el mejor momento para sacar este tema, teniendo al PP y a Vox como les tenemos".

También se ha pronunciado sobre la reciente elección de exjefe de ETA David Pla como miembro de la dirección de Sortu y ha mantenido que "cuando un preso sale de la cárcel recupera todos sus derechos, pero en el terreno moral, me parece fatal".