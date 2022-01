No ha habido sorpresas. Según lo esperado, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado con el apoyo de una mayoría de 15 de sus 21 locales el dictamen sobre la Ley de Vivienda del Gobierno que advierte de que los planes del Gobierno de coalición vulneran el reparto constitucional de competencias en esta materia. Los seis vocales discrepantes, que fueron los mismos que se mostraban favorables a un informe más complaciente con el Anteproyecto, presentarán voto particular según fuentes consultadas por El Periódico de España.

En términos muy duros, el texto llega a afirmar que los planes del Ejecutivo, que incluyen cierta intervención en el mercado del alquiler en las denominadas 'zonas tensionadas', pueden causar inseguridad jurídica al 'expropiar' competencias de las comunidades autónomas.

Sobre la contención de precios, critica su alcance limitado y lo "farragoso" de las normas propuestas, añadiendo que, "nacido para combatir los efectos de la pandemia, su mantenimiento cuando haya decaído esta, quizás no resulte adecuada". Y es más, el texto afirma que "la carga patrimonial" que conllevan dos de las disposiciones finales del Anteproyecto --la Primera y la Quinta- no se afronta por las Administraciones Públicas sino por los arrendadores privados no suficientemente compensados con los incentivos fiscales".

El texto, de 59 páginas incide en que la "expropiación de la regulación autonómica por el legislador estatal generará, sin duda, una situación de gran inseguridad jurídica al resultar ciertamente difícil determinar qué norma habrá de aplicarse, la estatal o la autonómica, cuando no concuerden completamente entre sí". Como ejemplo de esta superposición de competencias, el texto cita la creación de un nuevo Registro de contratos de alquileres.

El texto ha sido elaborado por los consejeros Enrique Lucas y José Antonio Ballestero -designados a propuesta del PNV y el PP- después de que el pasado 14 de enero la misma mayoría tumbara una primera versión realizada por el también vocal y exdiputado socialista Álvaro Cuesta, que validaba el proyecto en términos generales.