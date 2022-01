Pedro Sánchez ha pasado de pedir sentido de Estado a Pablo Casado a implorárselo. El presidente del Gobierno parece no saber ya cómo actuar ante las críticas constantes del PP contra la gestión de los fondos europeos y ha suplicado al líder de la oposición que "no ponga en riesgo" la recepción de estas partidas. "Bloquear los fondos europeos no es bloquear al Gobierno de España, es bloquear el crecimiento y la creación de empleo", ha sentenciado Sánchez días después de que Casado lanzara un mensaje similar, recordando que los fondos no son del PSOE, sino de España.

Sánchez anuncia la inmediata actualización de las pensiones "por justicia y dignidad con nuestros mayores" "¿Dónde están aquellos que pusieron en duda que no íbamos a cumplir los objetivos de vacunación? Pues poniendo en duda los fondos europeos -ha empezado Sánchez-. Mirad, ya tenemos las espaldas muy anchas y pueden criticar al Gobierno... Ahora bien, lo único que les pido... Incluso, diría, les imploro que no pongan en cuestión los fondos europeos, porque eso es poner ne cuestión lo más importante para los ciudadanos y es que España siga creciendo y sigamos creando empleo. Que no pongan en riesgo eso", ha sentenciado el presidente del Gobierno en un acto en Gijón. Nos enfrentamos a muchos cambios y a la gestión de una pandemia.



Hay una cosa clara, el Gob. de España no ha descansado ni un solo día por mejorar las condiciones de dignidad de nuestros compatriotas.



❌ Enfrente tenemos una oposición negacionista.



El ruego de Sánchez llega tras varias semanas en las que el PP ha amenazado con llevar la gestión de los fondos al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional e, incluso, a la propia Unión Europea. El germen de esta cruzada fue un recurso presentado por Isabel Díaz Ayuso ante la justicia contra el reparto de 9 millones de euros. Los conservadores denuncian que se hizo "a dedo", ya que fueron destinados a ayuntamientos o gobiernos autonómicos del PSOE. Casado recalcó este viernes que su partido "no descarta ninguna vía". "Antipatriota" y "desleal" "Hay que tener una paciencia con ellos... Llevan, no mal, sino fatal perder las elecciones y estar en la oposición", ha bromeado Sánchez en el acto en el que ha estado junto al presidente de Asturias, Javier Barbón, y la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra. "Los mismos que llamaban a Felipe González pedigüeño son los que ahora están diciendo que estos fondos no son necesarios para nuestro país o que están mal gestionados", ha sentenciado Sánchez, recordando los fondos de cohesión que España empezó a recibir tras su entrada en la Unión Europea. Lastra, por su parte, ha denunciado que el PP es una "partido negacionista", "desleal y antipatriótico" y que "dice 'no' a todo lo bueno para España".