Héctor Gómez: "No nos cerramos a modificar el decreto de mascarillas para acordarlo con los grupos"

Le cuesta sobrellevar el frío de Madrid, pero sabe que ahora puede pisar poco su tierra, Santa Cruz de Tenerife. Solo regresa allí por Navidad y regresa para el pleno que aprobará definitivamente los Presupuestos, el martes 28. En septiembre, Héctor Gómez (1978) heredó la portavocía del Grupo Socialista en el Congreso de Adriana Lastra. Desde entonces, se ha multiplicado en los medios, aunque siempre responde contenido, cauto. El hombre prudente se sienta, sin embargo, en los maitines de Pedro Sánchez: forma parte de su círculo de poder.

Rematada la negociación presupuestaria, el portavoz socialista tiene por delante otras dos carpetas delicadas: la convalidación del decreto ley que reimpuso desde esta Nochebuena la mascarilla en exteriores y la reforma laboral, que aprobará el Consejo de Ministros el próximo martes. Los apoyos no están garantizados, y Gómez se abre a que puedan introducirse cambios en la tramitación, sobre todo en el primer caso. Se muestra confiado con ERC, presiona al PP para que desbloquee el Poder Judicial y conviene, como el presidente, que el rey emérito debe dar explicaciones. De todo esto charla en su despacho con El Periódico de Catalunya, medio que pertenece al mismo grupo editorial que este diario, antes de volar hacia las islas.

El Gobierno ha cosechado un aluvión de críticas por volver a imponer la mascarilla en exteriores, medida que no cuenta con el aval de la comunidad científica. ¿Por qué el Gobierno no adopta restricciones o insta a las comunidades a que las ordenen para frenar el virus?

Hay una interlocución a través del Consejo Interterritorial y de la Conferencia de Presidentes, y las comunidades han trasladado las medidas que han entendido oportunas dentro de su ámbito territorial. Se deben determinar las medidas desde la cogobernanza. La mascarilla y otras medidas están orientadas a protegernos de esta nueva variante. Aquí hay un gran activo en España, que es la vacunación, y es la línea que debemos seguir. Y otro elemento muy importante, la solidaridad con otros países para que puedan avanzar en la inmunización. Estamos actuando con toda la responsabilidad que toca en casos como este, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, en contacto con la OMS, en el marco de la UE.

Sin embargo, el Gobierno se escuda en las comunidades autónomas y, para la oposición, no asume la tarea propia que tiene de liderazgo en el combate de la pandemia. ¿Por qué no asume las riendas ahora, como sí hizo en anteriores olas?

El Gobierno siempre ha asumido la responsabilidad, el liderazgo y la unidad de criterio. También lo está haciendo en el ámbito de la vacunación. La línea a seguir es la de la coordinación con las autonomías y continuar haciendo un esfuerzo enorme en el ámbito de la vacunación. También reforzar la atención primaria, que es donde se está notando precisamente la presión, y desde esa perspectiva el Gobierno va a seguir dando respuesta.

¿Eso quiere decir que si no funcionan las escasas medidas que se han puesto en marcha podrían arbitrarse otras nuevas, como instar al cierre de actividades o la limitación de aforos?

Yo creo que hay un espacio de comunicación entre los gobiernos autonómicos y el Gobierno central, y ahí es donde se adoptan decisiones. Por lo tanto, ese contacto permanente es el que nos va a permitir advertir si hay que implementar más medidas, si hay que levantar algunas o tomar otra serie de decisiones.

Nuestro objetivo es alcanzar un acuerdo mayoritario sobre la reforma laboral y respetar los acuerdos del ámbito del diálogo social

¿Descartaría un nuevo estado de alarma? Los expertos aconsejan medidas más severas y en otros países se han impuesto confinamientos. En España el Tribunal Constitucional tumbó los dos estados de alarma, por lo que habría que ir a un estado de excepción. ¿El Gobierno se sitúa en ese escenario o lo ve complicado por la dificultad de conseguir los apoyos en el Congreso?

En ningún caso vamos a dejar de tomar decisiones. Vamos a actuar con coordinación con las comunidades, también con mesura para frenar esta nueva ola, conjugando la actividad social y económica. Esas son las variables en las que estamos trabajando.

Dice que en ningún caso van a dejar de tomar decisiones. Entiendo que lo harían aunque no estuviesen garantizados de entrada los apoyos en el Congreso.

Siempre este Gobierno está pensando en proteger a la ciudadanía y evidentemente se van a emplear e implementar todos los instrumentos y herramientas que sean necesarios en cada momento, como en su momento este Gobierno adoptó decisiones siempre pensando en el interés general. Deseamos que no nos veamos en la obligación de adoptar decisiones restrictivas. Eso quiere decir que será una buena señal. A eso me refiero: que este es un Gobierno valiente que va a tomar las decisiones que tenga que tomar, siempre pensando en el interés general y en proteger a los españoles.

Los socios del Gobierno cuestionan el decreto ley de mascarillas porque lo consideran insuficiente. El PP también lo ha criticado. ¿Puede ser tumbado por la Cámara?

Hay que entender que estas medidas nacen del consenso también con los gobiernos autonómicos...

Sí, pero el PP ya ha dicho que es un "paripé".

Siempre vamos a actuar con responsabilidad. Son medidas que entran en vigor con carácter inmediato y tenemos espacio temporal [30 días hasta el debate de convalidación] para dialogar con los grupos y buscar los mejores acuerdos posibles. Vamos a abrir ese espacio de interlocución también con los grupos parlamentarios cuando llegue el momento. Esto se ha aprobado este jueves en el Consejo de Ministros y vamos a intentar alcanzar puntos de encuentro.

¿Se abren por tanto a modificar este real decreto ley, a tramitarlo como proyecto de ley e introducir enmiendas?

Es una de las opciones. Somos conscientes de los tiempos, pero no nos cerramos a cualquier espacio de interlocución con los grupos parlamentarios o cualquier vía para alcanzar un acuerdo.

Vayamos a la relación con los socios. La negociación de los Presupuestos y de la ley audiovisual con ERC ha sido tortuosa hasta el final. ¿Hay hartazgo en el PSOE con ellos?

No, en absoluto. Tenemos la obligación de establecer espacios de diálogo con los grupos que apoyaron la investidura del presidente y también en otros aspectos importantes nos hemos abierto a hablar con otros grupos, como con el PP, como la renovación institucional, aunque sigue pendiente el Consejo General del Poder Judicial. Con ERC existe una voluntad clara de alcanzar acuerdos dentro de lo posible y de lo alcanzable. Pero hablamos con otros grupos, con PDECat, con Compromís, con Más País...

¿Es ERC un socio fiable? "Con ellos hay diálogo y fluidez. Destacaría los muchos acuerdos que se están alcanzando”

¿ERC es un socio fiable del Gobierno?

Con ERC, el grupo con el que estamos alcanzando acuerdos importantes en todos los ámbitos, también en el ámbito de las relaciones entre Gobierno y Generalitat, hay diálogo y fluidez. Aquí yo destacaría lo positivo. Destacaría muchos, muchos acuerdos que se están alcanzando, el último y relevante ha sido el de los Presupuestos. Cuando hay una negociación, siempre se parte de puntos diferentes. Pero lo importante es alcanzar puntos de encuentro. Nuestra vocación es dialogar y nuestro interés, evidentemente, es sacar adelante todas las leyes que sean importantes para España.

No me ha dicho si ERC es un socio fiable. No sé si rehúye el término o si realmente no la cree fiable.

No, en absoluto. No entro en esa línea de desviar respuestas a preguntas concretas. Estamos muy satisfechos de los acuerdos que estamos alcanzando. Queremos que todas las iniciativas sean dialogadas, consensuadas, trabajadas. Vamos a seguir con esa vocación y trataremos muchos temas, muchas leyes más en el Congreso, con ERC y con otros grupos.

Se ha cerrado la reforma laboral con patronal y sindicatos, pero los socios del Gobierno han advertido de que se queda corta. ¿La reforma puede ser modificada a su paso por el Congreso o aquello que se haya acordado en la mesa de diálogo social es inamovible?

Somos muy optimistas respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo mayoritario en esta Cámara para que salga adelante. ¿Que hay aspectos mejorables? Evidentemente, siempre existe margen de mejora en todo, pero el contar con un nuevo marco de relaciones laborales parece fundamental para España, para seguir creciendo, para seguir avanzando en nuestra dinámica de generación de empleo.

De modo que, como antes indicaba respecto al decreto de mascarillas, ¿la reforma laboral puede también ser modificada en el Parlamento?

Vamos a ver con detalle los aspectos concretos, también la posición del resto de grupos primero y evidentemente nuestro objetivo no es otro que respetar los acuerdos que nacen del ámbito del diálogo social.

La ley de memoria democrática, de enorme calado simbólico, está paralizada en el Congreso. ¿Se va a reactivar en el siguiente periodo de sesiones, o van a mantenerla en el congelador hasta amarrar los apoyos? ERC se mantiene muy firme en el no.

Nuestra voluntad es seguir trabajando con el resto de grupos para para alcanzar el mayor entendimiento posible y evidentemente, las garantías de que pueda salir adelante.

Pero si no tiene garantías, ¿no se retomará la negociación?

Las garantías se trabajan y se intenta avanzar en ese sentido. Hay espacio temporal para dialogar, para trabajar con el resto de grupos. No podemos dar por acabada una negociación cuando apenas hemos iniciado su tramitación en el Congreso.

¿Pero esta ley puede decaer en la legislatura por falta de apoyos?

Eso se dará o no en función de la negociación que tengamos en el próximo periodo de sesiones para alcanzar un acuerdo.

El 13 de febrero habrá autonómicas en Castilla y León. ¿El calendario electoral hace aún más imposible la renovación del CGPJ?

Es una muy buena pregunta para el PP. El PSOE siempre ha mostrado su total predisposición a acatar el mandato constitucional y renovar el Poder Judicial. Son numerosos los relatos, excusas y vetos que el PP ha planteado. Invitamos al PP a que asuma el mandato constitucional, que dé el paso para acabar con una anomalía que se prolonga ya demasiado tiempo. El PP interpreta que estar en la oposición es única y exclusivamente criticar y se olvida de sus obligaciones con España, que son muchas. Esta es una de ellas, acatar lo que dice la Constitución.

Sobre la ley de memoria y el 'no' de ERC: "No podemos dar por acabada una negociación cuando apenas hemos iniciado su tramitación en el Congreso"

¿Pero se puede dar por imposible la renovación en este periodo de sesiones o en toda la legislatura?

Debemos desligar procesos electorales territoriales de mandatos constitucionales. Estamos abiertos [a negociar], al margen de convocatorias electorales. Es fundamental que los dos grandes partidos alcancemos acuerdos, como el PSOE hacía cuando estaba en la oposición. Eso es lo que le estamos diciendo al PP. Tiene que asumir la ley que hoy está en vigor. Otra cosa diferente es que una vez llevada a cabo la renovación se establezca un nuevo espacio para crear un nuevo instrumento legislativo, una nueva ley que regule o que pueda modificar u ofrecer nuevas rutas, nuevos espacios para la elección.

Habla de una nueva ley. ¿Está dispuesto entonces el PSOE a que a futuro haya una nueva ley que modifique el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces, como quiere el PP?

El presidente dejó clara la posición. Una vez renovado el CGPJ bajo esta ley, está dispuesto a escuchar las propuestas de otros grupos, pero siempre respetando la representación en la Cámara. El PP tendrá su propuesta, pero la tendrán otros grupos también. Entendemos que ahora mismo lo que toca es renovar el CGPJ.

Otra materia de conversación de Gobierno y PP es la Corona. Ya en 2020 el presidente avanzó una hoja de ruta de modernización de la Corona, pero nada se ha avanzado en este año. ¿Para cuándo se va a hacer? ¿Se espera al archivo por parte de la Fiscalía de las diligencias que tenía abiertas contra el rey emérito?

Se están dando muchos pasos. Lo dijo el presidente esta semana en el Congreso: máximo reconocimiento al Rey por la labor que está desarrollando, que dignifica a la institución. Y en relación con el emérito, hemos considerado que el ámbito judicial tiene sus tiempos. La Fiscalía de Suiza ha hablado y hemos sido respetuosos y lo seremos con lo que se decida en España. El resto de iniciativas se irán adoptando en tiempo y forma y de la mano del diálogo con otros grupos. Son decisiones que se tienen que adoptar con amplias mayorías.

Una aclaración o información que pueda despejar cualquier duda sobre el rey emérito siempre vendría bien

¿Puede el rey emérito volver a vivir en la Zarzuela? ¿Hay que buscarle otro acomodo?

Vamos a ser muy respetuosos con los pasos que dé la Casa del Rey. Lo que no vamos a hacer ahora es hablar de escenarios hipotéticos. No hay una decisión definitiva sobre si regresa o no a España. Respetaremos la decisión que se adopte si no hay ningún motivo que impida que el emérito pueda estar en nuestro país.

Sánchez ha reiterado que Juan Carlos I debe dar explicaciones. ¿Cuándo y cómo debe hacerlo?

Ha contado con una gran responsabilidad, ha salido información que a todos nos perturba y preocupa, y llegado el momento la Casa Real tendrá que dar la información o las aclaraciones que entienda oportunas. Esos tiempos serán determinados por el propio interesado, y una aclaración o información que pueda despejar cualquier duda siempre vendría bien.