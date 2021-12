La incesante subida de contagios de coronavirus a las puertas de la Navidad inquieta a las comunidades autónomas. La rápida propagación de la nueva variante ómicron -en España ya hay confirmados 37 casos; el último, este martes, en la Comunidad Valenciana- supone un nuevo motivo de preocupación y los próximos días se presentan "complicados" según los médicos. En toda España, según el nuevo semáforo covid del Ministerio de Sanidad, el riesgo es alto, pero hay regiones como Navarra, con una tasa de 1.267 casos, donde los contagios están disparados. "El riesgo es importante", admiten desde esta comunidad.

El Ministerio de Sanidad ha notificado este martes, con datos aportados por las comunidades autónomas, 26.136 nuevos casos de coronavirus, de los que 14.339 eran diagnosticados en las últimas 24 horas. El informe muestra que la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días aumenta de forma constante y ya está en los 412,26 casos por cada 100.000 habitantes, 31 puntos más que 24 horas antes y la cifra más elevada desde julio.

Con datos de este mismo lunes, hay 6.373 pacientes ingresados por coronavirus en toda España y 1.215 en las UCI. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus está en el 5,11% y en las unidades de cuidados intensivos en el 13,1%. Un porcentaje, este último, que preocupa a los intensivistas, tal y como relataron a El Periódico de España. En tres semanas han casi triplicado el número de ingresos en las unidades de críticos.

Predomina la variante delta

Por ahora, la variante delta es la protagonista de la sexta ola en la que nuestro país ya está inmersa. Según el documento 'Actualización de la situación epidemiológica de las variantes de SARS-CoV-2 en España', desde el 29 de noviembre -fecha en la que se detectó el primer caso- hasta el pasado 5 de diciembre, se habían confirmado 36 personas infectadas por la nueva variante ómicron: 17 en viajeros procedentes Sudáfrica o sus contactos y 19 sin relación con viajes a países de alto riesgo. En esta línea, la Organización Mundial de la Salud ha alzado este martes la voz de alarma advirtiendo de que ómicron ha sido ya detectada en 77 países, aunque probablemente se haya expandido en todo el mundo con un "ritmo que no habíamos visto en ninguna de las cepas anteriores".

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha subrayado que "ya hemos aprendido antes que subestimar este virus es peligroso". "Incluso si la ómicron causa menos casos graves, un fuerte aumento de los contagios puede nuevamente colapsar sistemas sanitarios no suficientemente preparados", alertó el máximo responsable de la organización con sede en Ginebra.

Este mismo martes, la Comunidad Valenciana ha confirmado un nuevo contagio por la variante ómicron en un paciente con enfermedad leve secuenciado en el hospital de Elche, aunque el origen probable del contagio es una comida en Valencia.

Desde el pasado 9 de diciembre, con 305 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes, España ha vuelto a cruzar el umbral de riesgo alto por covid-19, según el semáforo aprobado hace semanas por el Ministerio de Sanidad. Pero hay comunidades (Navarra, País Vasco o Aragón) donde esa incidencia está absolutamente desbocada. Desde Navarra, el doctor Manuel Mozota, presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) en esta comunidad, habla de preocupación y de centros de salud saturados por pacientes que acuden a hacerse test de antígenos o PCR. Y ofrece un dato inquietante: ya hay esperas de hasta dos días para realizarse este tipo de pruebas.

Incidencia disparada

Por comunidades, con datos del martes, hay seis en riesgo muy alto (más de 500 casos), con Navarra, como se ha dicho, a la cabeza (1.267), seguida de País Vasco (936) y Aragón (744). Asturias (543), Melilla (529) y Castilla y León (562) han superado también este umbral. Ocho autonomías están en riesgo alto (entre 300 y 500 casos): Baleares (478), Cantabria (379), Cataluña (481), Ceuta (447), Comunidad Valenciana (455), Galicia (461), Murcia (421) y La Rioja (473).

"Se presentan unas Navidades complicadas. Los contagios crecen a pasos agigantados y en Navarra la incidencia está disparada. En Atención Primaria, estamos a tope. O las medidas que se han implantado no han sido suficientes o han llegado tarde, a rebufo. Deberían haber sido mucho más contundentes y precoces, porque esto se venía venir, sobre todo por la alta incidencia en niños", señala el médico quien, advierte, sobre el peligro de reuniones como las cenas de empresa en Navidad. "Es tremendamente peligroso. El riesgo es importante", asevera el facultativo.

Desde esta misma comunidad, Jesús Soria, vicesecretario general del Sindicato Médico de Navarra, hace un retrato cuanto menos alarmante de la situación: "Se está retrasando la realización de las pruebas diagnósticas (en 3 o 4 días), también en la información de los resultados, y ahora se plantean hacer sólo rastreo a familiares y personas vulnerables".

"La población no cumple las indicaciones de aislamiento ni declara muchas veces, no cumple medidas de seguridad... Le han perdido el miedo. La administración no hace cumplir las medidas y además es difícil acceder a los centros de salud", alerta el médico.

En Madrid, una de las comunidades que ya ha avanzado que no adoptará nuevas medidas ni restricciones ante el aumento de casos, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, declaraba este martes que el dato de incidencia acumulada a 14 días son 273 casos.

"Ahora estamos recogiendo la actividad del puente. El dato bueno es que asistencialmente hemos bajado en 29 personas ingresadas (hay 711pacientes ingresados, 561 en planta y 150 en UC) crece poco. Nos preocupa el incremento, pero no tanto para tener que tomar más decisiones que las que estamos tomando, más allá de las medidas higiénicas en las que insistimos y sobre todo, prudencia, responsabilidad, test y vacunación", indicaba Escudero.