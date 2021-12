El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, al frente del equipo de fiscales que se ocupaban de las pesquisas abiertas al rey emérito ha fallecido este miércoles en Madrid, informaron a este diario fuentes del ministerio público. Campos, que fue nombrado número dos de la Fiscalía hace apenas un año, asumió las diligencias abiertas de Juan Carlos I y estaba previsto que él firmara junto al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, el decreto de archivo.

Campos asumió el puesto hace justo un año con 70 años recién cumplidos. Durante este tiempo ha desempeñado su cometido haciendo gala de su principal virtud: la discreción. Con su nombramiento pasó a ser el número 1 del escalafón, el número dos del ministerio público, la persona que sustituía a la fiscal general en caso de ausencia, enfermedad o si debe abstenerse de algún asunto.

Fuentes fiscales que se declaran en shock, al no esperar el fallecimiento, pese a que Campos periódicamente debía someterse a una intervención que le mantenía unas semanas de baja desde años. No obstante, destacan que las diligencias abiertas al emérito, ya pendientes de su archivo, en cuanto se reciba una documentación solicitada a Suiza, no se verán alteradas, porque Campo trabajaba codo con codo con el fiscal jefe de Anticorrupción.