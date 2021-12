Podemos quiere jugar un papel clave en el 'frente amplio' que prepara Yolanda Díaz. La secretaria general de los morados y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha llamado a todos los cargos locales del partido ha construir una formación fuerte a nivel municipal con el objetivo de ofrecer una base sólida para el futuro proyecto de la vicepresidenta segunda. Y asumiendo parte de la esencia de la idea que tiene en mente la ministra de Trabajo ha pedido tender la mano a nuevas alianzas. Aunque nada ha dicho sobre el futuro escenario electoral en Andalucía.

"Necesitamos abrirnos y gobernar en todos los municipios posibles porque solo así vamos a poder cambiar las cosas en este país de raíz y construir una candidatura estatal que sea ganadora y transformadora y que convierta a Yolanda Díaz en la primera presidenta del Gobierno de nuestro país", ha sentenciado en un encuentro municipalista con más de un centenar de cargos locales de Podemos que se ha celebrado en Málaga este domingo.

Belarra ha recalcado que necesitan que todos los concejales morados estén "tejiendo alianzas y construyendo nuevos espacios municipales cada vez más amplios". En este sentido, ha señalado que esas nuevas relaciones se deben construir con "otras fuerzas políticas", pero sobre todo con la "sociedad civil". Este mensaje va en la línea de las declaraciones que lleva meses lanzando la vicepresidenta segunda. Díaz insiste, una y otra vez, que no es el momento de hablar de partidos, sino de tener un diálogo con la ciudadanía sobre el que construir después ese 'frente amplio' del que se conoce tan poco.

"Hemos llegado para quedarnos"

La secretaria general de Podemos no ha sido la única que ha apostado por preparar el partido para el proyecto de Díaz. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha repetido hasta en tres ocasiones que el partido tiene que estar listo para el "ciclo electoral de frente amplio" que se avecina, con elecciones locales, autonómicas y generales en 2023 y la incertidumbre de un adelanto electoral en Andalucía y Castilla y León.

"Si no estuvieseis vosotros, muchos de los cambios que hoy son posibles no serían posible y eso justifica nuestra acción política y nos invita a afrontar este nuevo ciclo electoral de frente amplio que ha propuesto Yolanda Díaz con el claro objetivo de crecer, avanzar y de ganar las municipales, las autonómicas y, por supuesto, también las elecciones generales", ha sentenciado. Minutos después, ha reiterado que el objetivo es "consolidar" a Unidas Podemos como una fuerza de Gobierno: "No hemos venido aquí para ocupar unas posiciones de responsabilidad durante unos meses o unos años y después marcharnos. Hemos llegado para quedarnos".

¿Y Andalucía?

Las menciones a nuevas alianzas y el hecho de que se hayan reunido en Málaga invitaba a un nuevo llamamiento a unir fuerzas de izquierda en las próximas elecciones andaluzas, pero esa convocatoria no ha llegado. Los morados llevan varias semanas teniendo la mano a Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, y a Más País Andalucía, integrado en la coalición Andaluces Levantaos, a aliarse. Sin embargo, ninguna de las dos formaciones han dado visos de querer aceptar esa oferta.

Lejos de eso, Rodríguez denunció en una entrevista a El Periódico de España, que Podemos decidió "romper" la alianza que habían conformado en las pasadas elecciones al expulsarla del grupo parlamentario del Parlamento de Andalucía. "Resulta poco creíble que ahora quieran rehacerlo de cara a las elecciones. A mí me parece una disputa del relato", sentenció.

La vuelta del monarca

Belarra también ha aprovechado el acto para cargar contra la Monarquía, a la que ha tachado de convertirse en el "mejor" y "más perfecto mecanismo para la corrupción". En este sentido ha señalado que la institución permite que vuelvan a darse casos similares al que está ocurriendo con el rey emérito Juan Carlos I. "El problema no es quien ostente el cargo, quien sea rey, sino que cualquiera que ostente el cargo puede volver a hacer lo mismo que hizo Juan Carlos I. Ese es el problema compañeros", ha sentenciado .

Además, la líder de los morados se ha pronunciado sobre los "rumores" de que el exmonarca podría regresar a España en los próximos meses. Según ha dicho, Juan Carlos I solo debería volver al país "si es para rendir cuentas ante la Justicia y la ciudadanía por sus escándalos de corrupción y sus negocios ilícitos".