El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha trasladado este lunes su pésame a la familia de la escritora Almudena Grandes pero ha adelantado que "probablemente" el partido no apoye que se ponga su nombre a una calle u otro lugar de la ciudad de Madrid.

En rueda de prensa, Buxadé ha dicho querer ser prudente hasta conocer los términos en los que se propone 'bautizar' con el nombre de la escritora fallecida este sábado un espacio de la capital, pero ha explicado que una cosa es el pesar por la muerte de una persona y otra distinta "hacer política".

"No puedo prejuzgar porque no tengo conocimiento de en qué términos se va a presentar esa moción, pero siendo una moción de la extrema izquierda es muy probable que Vox no se adhiera", ha avanzado en rueda de prensa respecto a la iniciativa que anunció Más Madrid.

Buxadé ha insistido en que su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, participará por ejemplo en un minuto de silencio por la escritora si se convoca y "no se politiza"; pero cree que no se puede pedir "una adhesión a las ideas de la persona fallecida".