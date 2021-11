Varapalo judicial a los propietarios de las fincas regadas sin tener derecho a agua en el Campo de Cartagena. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ordenó ayer la restitución a su estado natural de una superficie de 4,91 hectáreas dedicadas al cultivo de cítricos, en concreto limones, en el paraje Casa de lo Pereas (Los Nietos, en Cartagena). Esta explotación se encuentra en la Zona 1 delimitada en la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor. Se trata de la primera respuesta judicial a la cascada de reclamaciones que estaban llevando a cabo los propietarios de regadíos ilegales en la cuenca vertiente para paralizar la restitución de los terrenos a su estado original.

El tribunal desestima así la suspensión que pedía la empresa que explota los terrenos, como medida cautelar, en el recurso contencioso administrativo que interpuesto contra la orden de la Consejería de Medio Ambiente que obliga a la reposición de los regadíos a su estado natural. Con esta resolución, el TSJ siente precedente ante futuras reclamaciones a las que debe dar respuesta.

Esta reposición de los regadíos ilegales a su estado natural se justifica, alega el tribunal, por razones de protección medioambiental y teniendo en cuenta que la Comunidad tiene la competencia sobre el control de la contaminación provocada por nitratos de origen agrario. La orden de la Consejería da un plazo de 2 meses para presentar un proyecto de restitución del terreno y fija en 6 meses el plazo máximo de ejecución, algo que deberán cumplir ahora los propietarios de los terrenos.

Los magistrados ven claro que "resulta obligada" la restitución ya que estos terrenos estaban siendo regados sin que la explotación tuviera autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura para ello, a lo que se suma que la parcela se ubica en la zona más protegida por la Ley del Mar Menor. La CHS interpuso contra los propietarios de esta parcela una multa de 3.000 euros por "uso privativo de aguas públicas sin autorización/concesión". El tribunal considera además que el arranque de este arbolado no puede causar un "perjuicio irreparable" a los dueños ya que no tenían derecho a riego desde hace más de dos años.

La Sala considera "genérica" y "sin apoyo en ningún dato" la alegación de que la plantación no contamina. En el recurso, los propietarios señalan que los limoneros plantados sirven para frenar las escorrentías en caso de fuertes lluvias y que esto no afecta a la población de Los Nietos, ya que la producción se sitúa detrás del pueblo. En este caso, para la Sala "prevalece" la protección de la laguna y señala a los recurrentes que la resolución de la Comunidad es firme, y que deben cumplirla ya que tienen prohibido el regadío en esta parcela. La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reposición.

Once propietarios recurren

La Consejería de Medio Ambiente de Murcia señaló este miércoles que por el momento once de los 50 propietarios a los que se les ha comunicado en firme que tienen que desmontar sus parcelas sin derecho a riego han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para evitar esta medida. La Consejería tiene 169 expedientes de restitución en diferente estado de tramitación. De ellos, los primeros 50 expedientes de restitución ya han sido resueltos y comunicados a los particulares para proceder a la restitución. La extensión de estos 50 expedientes es de 934 hectáreas. A día de hoy, el Gobierno regional ha obligado a restituir ya 158,86 hectáreas que ya se encuentran en el estado anterior al uso del regadío ilegal (han vuelvo a secano o a estado natural). Se trata de las primeras hectáreas restituidas y corresponde a 10 expedientes de restitución.