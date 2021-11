La reivindicación es histórica y ha llegado en varias ocasiones al Congreso: Elche quiere tener a su Dama. Las gestiones sobre una cesión temporal de la Dama de Elche a su ciudad natal vienen de lejos. El alcalde de Elche, el socialista Carlos González, ya había dado pasos en este sentido con el anterior ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. Y aunque no sería la primera vez que el famoso busto visitara Alicante (ya estuvo en 2006) es ahora cuando se ha formado la batalla política.

El primer edil, que ha reservado una partida del presupuesto municipal de un millón de euros ante el posible éxito de su reclamación, ha dicho que tiene "depositadas importantes expectativas" en la reunión con el ministro actual Miquel Iceta, pese a que este ha asegurado que "no hay decisión, ni intención" de tomarla sobre el traslado de la Dama de Elche del Museo Arqueológico Nacional (MAN) a la ciudad alicantina.

La Directora General de Bellas Artes, Lola Jiménez-Blanco, dimitía este martes por la noche tras menos de un año en el cargo y, según algunos medios, la razón es su rechazo al traslado del busto de la Dama de Elche y otras piezas del Museo Arqueológico Nacional.

Al parecer, Jiménez-Blanco se niega a mover esta obra y otras dos (los Toros de Costitx y la Ley Flavia Malacitana) del museo madrileño, pese a las presiones del equipo del actual ministro de Cultura. Y es que, el desplazamiento de la Dama no es el único que está barajando el equipo de Iceta, aunque desde el Ministerio niegan que haya un plan estratégico ni una decisión tomada. "No es verdad que haya habido presiones porque no hay ninguna decisión ni intención sobre este tema", han precisado las mismas fuentes ministeriales.

"Poner a Iceta en Cultura es como poner a Chiquito"

Y entre la Dama sí o la Dama no, expertos y políticos no han dudado en dar su opinión sobre la posible intención del ministro Iceta de descentralizar el capital histórico y trasladar algunas de las piezas artísticas más importantes a nivel nacional.

En este sentido, el académico de la lengua Félix de Azúa ha criticado al actual Gobierno por poner al frente de Cultura a Iceta, ya que considera que "es lo mismo que poner a Chiquito de la Calzada". "Aunque quizás sea lo más adecuado para la cultura española", ha apostillado Azúa.

"Tenemos uno de los gobiernos más ignorantes de la Historia de España y ahí están los resultados", ha señalado, para añadir que "este hombre quiere devolver la Dama de Elche a Alicante porque con eso se siente muy bueno y a lo mejor con eso compra tres votos, pero es exactamente el mismo tipo de gesto que hizo Petain cuando regaló la figura a Franco. Este mequetrefe hace lo mismo", ha señalado el autor catalán.

No ha sido el único. Desde el Partido Popular, la delegada del área de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha acusado al ministro de "pretender federalizar la cultura" tras la dimisión de Jiménez-Blanco. Para Levy, "el ministro pretende federalizar la cultura con decisiones como trasladar joyas arqueológicas depositadas en el Museo Arqueológico Nacional, como la Dama de Elche o la Ley Flavia Malacitana por la petición de algunas comunidades autónomas".

En este sentido, ha reprochado al ministro que "imponga sus intereses a la opinión de los expertos que contradicen estos traslados y que ha ocasionado esta importante dimisión en su equipo y que, además, el Senado denegó en el caso de la Dama de Elche el pasado mes de marzo".

"Esta manera de desintegrar instituciones culturales nacionales, las mismas que debería defender el propio Ministerio de Cultura, es una muestra de que lo que se pretende es contentar a unos territorios sobre otros", ha apostillado.

Para la delegada esto "es solo un ejemplo de la forma de entender la Cultura que tiene este ministerio de Sánchez, que se suma a los 20 millones de euros que ha regalado a Barcelona obviando por completo a Madrid, que ha sido ejemplo de trabajo constante de su tejido cultural para mantenerse a flote en plena pandemia y que, además, ha demostrado que sabe hacer las cosas bien".

Comparecencia en el Congreso

En este sentido, el Partido Popular ha solicitado la comparecencia en el Congreso del secretario general de Cultura, Víctor Francos, para explicar los motivos de la dimisión de Jiménez-Blanco. Además, los populares también piden información sobre el "criterio" del Ministerio de Cultura y Deporte respecto a la salida de bienes culturales de los museos estatales, en particular del Museo Arqueológico Nacional.

A esto se añade el registro de una pregunta parlamentaria al Gobierno para obtener respuesta por escrito respecto a las razones de la dimisión de Jiménez-Blanco. Asimismo, el Grupo Popular pretende conocer la postura del departamento de Iceta ante la petición del traslado de la Dama.

"¿Tiene el Ministerio algún informe que contradiga al ya emitido por el Gobierno en enero de 2018, donde se desaconsejaba cualquier tipo de traslado, incluso de manera puntual, de este Bien del Patrimonio Histórico Español? ¿En caso afirmativo, qué responsable técnico ha firmado dicho informe?", ha cuestionado.

"La idea es que la cultura tiene que ser un elemento de cohesión territorial y no de ruptura. Lo único que esperamos es que esto no sirva para fomentar una pelea esteril", ha señalado en declaraciones la diputada popular Sol Cruz Guzmán.

"En el tablero siguen los mismos elementos: el anhelo, deseo y convicción de Elche de que la Dama tiene que volver", dice el alcalde de la localidad alicantina

Precisamente, este mismo jueves artistas, galeristas y gestores culturales agrupados en la Mesa Sectorial de Arte Contemporáneo han lamentado "profundamente" la dimisión de María Dolores Jiménez-Blanco.

Esta asociación ha asegurado que la marcha de Jiménez-Blanco tras solo un año al frente de este departamento "supone una pérdida indudable". "Su gran experiencia, cualificación y conocimiento de las artes plásticas, así como la capacidad de diálogo y contacto permanente con el sector, se han reflejado en el importante trabajo realizado", han explicado.

Decisión política más que técnica

Por su parte, el alcalde de la localidad alicantina está convencido de que la cesión de la Dama para 2022 se producirá por decisión política más que técnica. Así lo aseguraba este miércoles tras ofrecer una comparecencia exclusivamente para valorar la dimisión de Jiménez-Blanco.

El primer edil ha asegurado que desconocía las causas reales que han motivado la renuncia de esta representante que llevaba un año en el cargo y confía en que no afectará a las negociaciones para la cesión temporal en el último trimestre de 2022. Al hilo, señala que tiene pendiente una reunión con el actual ministro de Cultura, Miquel Iceta, o con algún representante del ministerio, para continuar acercando posturas sobre el busto íbero.

"En el tablero siguen los mismos elementos: el anhelo, deseo y convicción de Elche de que la Dama tiene que volver. Los criterios técnicos son proclives y la voluntad política que depende del ministro de Cultura y del presidente del gobierno", destacaba el regidor ilicitano