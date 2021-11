Salvador Illa ha concluido este jueves su visita de dos días a Bruselas, donde ha mantenido encuentros con representantes comunitarios de primer nivel. Antes de volver a Barcelona, el primer secretario electo del PSC se ha reunido con el exprimer ministro italiano y secretario nacional del Partito Democratico, Enrico Letta.

Durante esas reuniones, el líder del PSC ha transmitido su opinión de que la situación política en Catalunya está "avanzando en la dirección correcta" y ha subrayado la "importancia del diálogo, también entre catalanes".

Además de con Letta, se ha visto en la última jornada de su viaje con Nicolas Schmit, comisario de Trabajo y Derechos Sociales de la UE, y con Iratxe García Pérez, presidenta del grupo socialista en el Parlamento europeo. El líder del PSC también se reunió con el alto representante para la política exterior, Josep Borrell, el de empleo Nicholas Schmit, y la comisaria de Sanidad, Stella Kyriakides.

El miércoles, Illa también abordó el proyecto de presupuestos para 2022 elaborado por el Govern y remitido este martes al Parlament, que en su opinión es “muy mejorable”. Afirmó que su formación no decidirá “hasta el último momento si presentan o no una enmienda a la totalidad”. Según el líder de la oposición en el Parlamento, un criterio relevante a la hora de decir su posición sobre las cuentas del próximo año -el plazo para presentar enmiendas expira el 19 de noviembre- será la actitud del Govern que lidera Pere Aragonès.

Illa insistió en que el Govern tendrá que “escoger entre la radicalidad de la CUP o una recuperación económica con justicia social, que es lo que plantea nuestra formación política, la centralidad del PSC”. Es decir, “o radicalismo o centralidad”. En opinión del ex ministro de Sanidad, Catalunya “no puede perder más tiempo” ni retrasar las decisiones porque “con un gobierno de dos formaciones políticas que llevan seis años” al frente de Cataluña, que han tardado tres meses en hacer una investidura y “que llevan cinco meses en el Gobierno, las ideas se tienen que tener un poco claras”.

“A mí este juego de la mayoría de la investidura que sí, que no, que ahora hacemos asambleas, que ahora discutimos, creo que Catalunya no se merece esto. Nosotros a esto no jugaremos”, ha dicho subrayando que la situación no está bien y abogando por aprovechar los recursos económicos del plan de recuperación financiado con el Fondo Next Generation EU.