Nueva oferta del Govern para intentar atraer a la CUP y atar así los presupuestos catalanes para el 2022. El último documento enviado a los anticapitalistas contempla una rebaja de ratios progresiva en los ciclos de infantil y primaria, cambios en el papel de los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra en los desahucios y la posibilidad de internalizar el teléfono de emergencias 112, además del 061.

El texto, avanzado por la Agencia Catalana de Notícies, contempla algunos de los compromisos que ya figuraban en el acuerdo para la investidura del 'president' Pere Aragonès entre ERC y la CUP, pero no convence a los anticapitalistas. La militancia se reunirá este fin de semana para decidir si presenta una enmienda a la totalidad y si deben continuar las negociaciones o darse por finiquitadas.

La CUP mantiene que, pese a "algunos adelantos interesantes", la propuesta no les convence porque tiene un enfoque "bastante lejano" del acuerdo trazado después de las elecciones del 14-F. El diputado Xavier Pellicer ha detectado en Catalunya Ràdio que teme una "internacionalización parcial" del 112 y que, sobre el papel de la Brimo en los desahucios, no basta con decir que la actuación de esta división de los Mossos será el último recurso sino que "no se tiene que contemplar". El Govern hizo la última propuesta lunes y, por lo tanto, según la CUP, "no supone ninguna novedad" respecto a su posición.

Pulso a la judicatura

Pellicer recuerda que la CUP ha pedido que la Brimo deje de actuar en desahucios y lamenta que esto no haya pasado. En cuanto al nuevo protocolo de los Mossos por los casos que tengan que actuar bajo mandato judicial, el diputado reclama al Ejecutivo que "plantee un verdadero pulso a la judicatura" porque el TSJC no tiene interés al parar desahucios después de haber frenado el impulso a un nuevo plan entre las administraciones.

El diputado de la CUP ha criticado la "letra pequeña" de la propuesta del Goven para internalizar el 061 porque habla de "la parte de interés sanitario". Esto hace pensar al diputado anticapitalista que se plantee una "internalización parcial" que deje de banda los que están en situación "de más precariedad" como los teleoperadores y gestores.

120 millones para Hard Rock

Un elemento que "no ayuda" es, según ha dicho Pellicer, que a la propuesta de lunes no conste ni un euro para Hard Rock (aunque la CUP lo sigue denominando BCN World) y, en cambio, en los presupuestos aprobados martes se destinen 120 millones de euros.

Después de esta propuesta, Pellicer dice que no hay novedades en la posición de la CUP y que trasladarán a partir de viernes el estado de las negociaciones a la militancia porque esta decida si tienen que presentar una enmienda a la totalidad. De aquí al viernes, según ha dicho Pellicer, hay prevista alguna otra reunión con el Govern.

1.545 nuevos profesores

La reducción de ratios en infantil y primaria pretende pasar de 25 a 20 alumnos por aula. Para ello, se debería empezar el curso 2022-2023 con 1.545 nuevos profesionales. Esto, indican, supondría un incremento de 56,8 millones de euros en el capítulo 1 de las cuentas destinadas a Educació.

En cuanto al orden público, el Govern defiende que se tiene que limitar tanto como sea posible el recurso a las unidades ARRO y Brimo en los desalojos. El departamento de Interior se compromete a monitorizar la evolución de los casos en que se acabe necesitado la intervención de esas fuerzas de los Mossos y desplegar un nuevo protocolo de trabajo policial para casos de actuaciones bajo mandato judicial durante un desalojo.

En este último enfoque de las cuentas catalanas, el Govern también pone sobre la mesa la posibilidad de internalizar el 112, después de evaluar el modelo de gestión. El Ejecutivo catalán ya prevé incluir en la ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público para el 2022 la internalización del servicio del 061.

Impuesto contra las emisiones de los cruceros

También para atraer a la CUP, el Govern señala que impulsará, antes de acabar 2022, los impuestos pendientes de desarrollar de la ley del cambio climático. Y garantiza que empezará este mismo noviembre por el impuesto a las emisiones de óxido de nitrógeno emitidas por los grandes barcos.

La CUP-NCG preguntará este fin de semana a sus bases si presenta una enmienda a la totalidad, y no posibilita la tramitación de los presupuestos, o si se abstiene. Son las dos opciones de la primera de las tres votaciones que los anticapitalistas han previsto para decidir su postura ante las cuentas públicas. Si a la primera consulta sale enmienda a la totalidad, se preguntará en una nueva consulta si hay que seguir negociando o se acaba la negociación. En cambio, si sale abstención, una tercera votación preguntará si el acuerdo actual es insuficiente o suficiente para la aprobación definitiva.

El Parlament celebrará el debate a la totalidad de los presupuestos el 22 de noviembre.