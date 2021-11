Unidas Podemos quiere imprimir velocidad al debate sobre la reforma fiscal. Tras dos años de legislatura, el Gobierno de coalición no ha movido ficha en este asunto a la espera de un informe encargado por el Ministerio de Hacienda y que prepara un comité de expertos. Se espera que esté listo en febrero. Hasta entonces, nada. Pero los morados quieren ir adelantando trabajo con los socios del Ejecutivo en una jornada que celebrarán este viernes para debatir sobre el modelo fiscal y a la que no asistirá el PSOE. "Vamos con bastante retraso. No nos planteamos terminar la legislatura sin una reforma fiscal, sería un fracaso", señala el secretario general del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Txema Guijarro, en declaraciones a este diario. La idea "no es tanto marcar línea" a sus socios, "sino ir acelerando el debate", sostiene el también portavoz morado en la Comisión de Hacienda.

La puesta en marcha de la reforma fiscal ha sido uno de los principales ejes de fricción entre socialistas y morados desde la conformación del Gobierno. La formación de Yolanda Díaz intentó introducir en los Presupuestos de 2021 algunas de las medidas que se recogieron en el acuerdo de coalición sobre esta materia. El PSOE solo aceptó dar alguno pasos (se incrementó en 2 puntos el IRPF para las rentas superiores a 300.000 euros). Este año Unidas Podemos ha presentado una enmienda al proyecto de cuentas públicas para 2022 con la intención de imponer una tributación mínima en Patrimonio y el gesto no ha gustado en el Ministerio de Hacienda. Tampoco la convocatoria de estas jornadas.

Centrar las propuestas

Unidas Podemos ha invitado a ERC, el PNV, EH Bildu, PDeCat, Más País y Compromís a debatir sobre fiscalidad para ir concretando los detalles de futuras políticas. También al PSOE, pero estos han rechazado asistir. Guijarro reconoce "totalmente" que la la ausencia de los socialistas resta utilidad a este foro. Aun así, el dirigente morado reivindica que este encuentro, de la cual no se espera un documento de conclusiones, "sirve también para indicarle al comité de expertos el contexto parlamentario que tendrá que absorber sus propuestas". Es decir, quiénes deberán aprobar las reformas en el Congreso. "El Gobierno se apoya en la izquierda o no habrá reforma fiscal. No existe ya esa derecha civilizada en la que confía el PSOE", recalca Guijarro. PP, Vox y Cs no han recibido invitación.

Las formaciones de la izquierda parecen coincidir en la esencia de la reforma fiscal, pero los morados quieren ir aterrizando el debate en propuestas definidas. Establecer cuál es el campo de juego. El objetivo, por tanto, es también evitar que en el futuro se paralice la reforma fiscal por falta de consenso con el resto de grupo. El debate de la fiscalidad, subraya, es también necesario para encarar el nuevo sistema de financiación autonómica, pendiente desde hace años y que empieza a tratarse ahora. "Si una reforma fiscal no garantiza un nuevo sistema de redistribución en España, habremos fracasado", advierte. Por otro lado, explica que es imprescindible también para afrontar la transformación digital y económica, así como para hacer un reparto más equitativo de la riqueza.