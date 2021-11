ERC ha avisado al Gobierno de que no podrá hablar de derogación de la reforma laboral si no se elevan los días por indemnización en los despidos y no se recuperan los salarios de tramitación y la autorización administrativa para realizar ERE. Según su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, si la nueva legislación laboral que planea el Gobierno no incluye esos puntos, no será una derogación de la impuesta por el PP, en 2012 sino un mero "maquillaje".

Así lo ha manifestado Rufián en una entrevista en el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, en la que ha dejado claro que todos estos elementos son "absolutamente imprescindibles" para desmontar la ley vigente.

"No hablamos de líneas rojas, pero es muy importante, nuclear e imprescindible porque, si no, no estaríamos hablando de una derogación de la reforma laboral que ha sido muy nociva para la clase trabajadora. Estaríamos hablando de un maquillaje", ha aseverado.

No figuran en el acuerdo de coalición

Concretamente, ERC defiende recuperar la indemnización por despido que recortó la reforma laboral de 2012 (de 45 días por año trabajando en un despido improcedente pasó a 33 días) y los salarios de tramitación, aquellos que la empresa debía abonar entre el despido y su declaración como despido nulo o improcedente.

En el caso de la autorización administrativa, hasta la reforma laboral de 2012 esta era obligatoria para realizar un expediente de regulación de empleo (ERE), lo que facilitaba la negociación con los trabajadores y las administraciones en casos de despidos colectivos.

Son aspectos que, pese a que fueron aspectos centrales de la reforma laboral aprobada por el PP en 2012, cuya derogación han acordado el PSOE y Unidas Podemos, no se mencionan entre los aspectos "más lesivos" en el programa de coalición.

De los grandes titulares a los hechos

Rufián ha señalado que el hecho de que el Gobierno no se plantee modificar las indemnizaciones por despidos aleja a ERC de apoyar la reforma y ha advertido de que existe el riesgo de que ésta "se quede corta". Por eso exige al Ejecutivo "que pase de los grandes titulares" con la derogación "a una realidad para la gente".

Para sacar adelante la derogación, el aval de grupos de Esquerra Republicana o EH-Bildu, que le han exigido una derogación en profundidad, se antoja imprescindible a menos de que cuente con el visto bueno del PP, Vox o Ciudadanos, grupos que han defendido mantener la reforma laboral de 2012