El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido este miércoles en destacar su "muy buena" relación con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y respecto a las filtraciones que apuntan a una colisión entre ambos ha comentado: "A mí los entornos ni me van ni me vienen, a mí lo que me van son las personas".

En una comparecencia ante los medios tras supervisar en Arganzuela la evolución del programa de Prestación Ambiental Sustitutoria, Almeida ha expresado su sorpresa ante la "ansiedad" existente en los medios por la situación interna del partido, que ha rechazado comentar. "No hablo del congreso del PP de Madrid", ha contestado varias veces a las insistentes preguntas.

Sí ha apuntado, respecto a las relaciones entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que tanto él como Ayuso son conscientes de que deben "conservar" su sintonía, pues es una de sus mayores "fortalezas" políticas.

"Desde el punto de vista institucional, pero también desde el punto de vista político y personal, creo que los madrileños aprecian y valoran que Isabel Díaz Ayuso y yo tenemos una gran relación, y que nuestro contacto para tratar los diversos problemas de Madrid y cómo tratarlos es prácticamente diario", ha recalcado.

El viernes, tras reunirse la cúpula del PP de Madrid, fuentes de su dirección provisional admitieron que "un porcentaje importante" de los presentes en el cónclave reclamaron que el congreso se celebre cuanto antes, como ha reclamado Ayuso en repetidas ocasiones desde que anunció su candidatura a liderar el partido.

Y aunque luego esas mismas fuentes precisaron que eran equilibradas las distintas posturas sobre el congreso, varias voces de quienes piden el adelanto se han reafirmado en que esta era la posición de una "amplia mayoría".

El de la fecha es uno de los debates abiertos entre la presidenta madrileña, que busca presidir el partido, y la dirección nacional, que no ha respaldado su candidatura y ha apostado en público por una tercera vía, donde ni Ayuso ni el otro peso pesado, Almeida -que no ha confirmado ni descartado sus aspiraciones-, tomen las riendas de la formación.