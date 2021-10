Justo a la entrada de Boadilla del Monte (60.040 habitantes) se erige el chalé de lujo del polémico comisario José Manuel Villarejo. El acceso rodado al mismo no se puede comparar con la solemnidad de la vivienda, ya que los vehículos tienen que acceder a la misma por un camino sin asfaltar, que sale de manera casi imperceptible de una de las múltiples rotondas que se construyeron a las afueras del casco viejo de este municipio del noroeste de la Comunidad de Madrid, uno de los de mayor renta per cápita de toda España.

En Boadilla, considerado como el epicentro del caso Gürtel, la empresa Azata S.A promovió en 2005 la construcción en el paraje del Camino Bajo del complejo urbanístico ‘La Alcazaba’, cuya edificación expropiaba la finca de Villarejo, situada justo enfrente del Palacio del Infante Don Luis, que fue declarado en 1974 conjunto histórico.

En la linde de los terrenos del Palacio y rodeada de un sinfín de pinos, se encuentra la mansión de Villarejo, que según consta en las agendas del comisario, se salvó de la expropiación días después de que chivara las investigaciones secretas que dirigía su amigo José Luis Olivera, entonces jefe de la UDEF al alcalde del municipio, Arturo González Panero.

Las agendas de Villarejo, que fueron requisadas en un registro de la casa del excomisario que fue dirigido por el exfiscal del caso Tándem Ignacio Stampa, reflejan que alertó a González Panero de que la UDEF tenía intención de detener el 17 de junio al alcalde socialista de Estepona (Málaga), lo que se llamó el caso Astapa.

Pío García Escudero

“Aviso de EST”, escribió Villarejo el 4 de junio de 2008, en una anotación bajo el epígrafe “ARTUR”. Un renglón más abajo el comisario redacta: “Y del recado de dinero pedido de Flores a través de Pintor. Buena línea de contacto con Pío”, en alusión a Pío García Escudero.

Y el 18 de junio de 2008, un día después de la detención del entonces alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, y del exportavoz del grupo municipal socialista, Francisco Zamorano, Villarejo escribe en su diario: “ARTUR. Muy agradecido por los datos de Astapa. Da la impresión que está con Costa y con Pío (pero no parece estar en el bando ganador)”.

González Panero, en declaraciones a ‘La Razón’, aseguró que tras ser advertido por Villarejo de que se iba a producir esta operación anticorrupción, informó de ello al expresidente del Senado Pío García Escudero y al exministro Juan Costa.

En la agenda oficial del exregidor aparecen otras reuniones vinculadas con la casa de Villarejo en la que participan el arquitecto “Leopoldo Arnaiz”, “Paco Díaz” y “Pepe Flores”. Otras anotaciones de la secretaria del exalcalde son todavía más explícitas: “Cita con el señor Villarejo. Gemma Alcalá [la mujer del comisario]. Tema relacionado con la Finca El Montecillo y Plan de Ocio”.

"Va a dejar sin aprobar lo de Azata"

El propio González Panero ha reconocido que fue él mismo quien frenó el proyecto urbanístico que desplazaba la vivienda de Villarejo: “Él me vino a ver y efectivamente yo vi esa casa y me pareció que era un disparate que se la fuésemos a expropiar y ahí lo estuvimos tratando”, ha defendido González Panero, que sin embargo rechaza que su decisión se produjera a cambio de ninguna contrapartida.

En una entrevista concedida al diario digital 'Vozpópuli' aseguró que conoció a Villarejo porque el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Boadilla del Monte establecía la expropiación de su casa para hacer un aula de la naturaleza: “Y eso lo habían establecido por su cuenta los técnicos del Ayuntamiento. Me pidió una reunión para decirme que no era normal que le expropiaran. Y yo fui a verla junto a la secretaria general del PP municipal, María Jesús Díaz Pérez, que era también primera teniente de alcalde [.]… Y en esa visita a la casa de Villarejo nos convencimos de que no era lógico quitarle la vivienda a una persona para hacer un aula que podría construirse en cualquier otro sitio”, dijo en la entrevista.

En las agendas de Villarejo también hay varias anotaciones que muestran como González Panero frena la expropiación de la vivienda del comisario. La primera de ellas, la más relevante, se produce el 28 de julio de 2008, al mes del primer chivatazo: “Va a dejar sin aprobar lo de Azata”. Y días después escribe: “Estará pendiente de la evolución de Monty” y “dice que todo se cerrará en octubre”. La promoción urbanística no se llegó a construir.

Precisamente en la denuncia que interpuso la ex funcionaria de Boadilla del Monte Ana Garrido, que se añadió a la inicial presentada por el exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas, que contó con el consejo legal del abogado Ángel Galindo, se alude a una adjudicación presuntamente irregular de la reparcelación de Camino Viejo, en la que las partes implicadas serían Azata SA “y como enclavista el señor Villarejo (importante cargo de la Policía) que pide en torno a 450.000 euros por salir. […] Además, es un tema peligroso porque hay discrepancia entre las partes y al parecer existen grabaciones de acuerdos incumplidos”, indica la denuncia de Garrido.

Promotor de El Algarrobico

El 13 de junio de 2005 el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó la aprobación por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte del Plan Parcial de Ordenación del Sector SUR-3 “Camino bajo/ depuradora”, que promovía la expropiación de la vivienda de Villarejo. El promotor era José Domingo Rodríguez Losada, dueño de la inmobiliaria Azata S.A, promotor del polémico hotel de El Algarrobico en Almería. Villarejo se reúne en varias ocasiones con un representante de esta empresa, y plasma en sus agendas varias anotaciones. La primera de 18 de diciembre de 2007: “Azata. Preparar documentación. Mañana visita el Monty”, que era como Villarejo llama a su vivienda situada en el Camino del Montecillo. Y un día después, escribió: “Azata. Desayuno en Monty. Estuvo correcto pero distante”.

Los manuscritos muestran que unos meses después, el 26 de junio de 2008, González Panero informa a Villarejo de que en Azata SA “han cedido en todo”.

"Le daré hostias"

El 29 de julio de 2008 el promotor urbanístico tiene problemas con el Consistorio, y Villarejo escribe: “Azata, quería ir al Ayuntamiento para desbloquear la situación. Propone vernos 17:30. OK”.

En otra nota Villarejo defiende que el promotor no acepta sus condiciones, pero que “cederá”. El 12 de diciembre de 2008 Villarejo ya se ve triunfante y escribe: “Azata. Acepta todo lo que se le dice. Viene muy asustado. Habló mal de Vargas. Se llama delante de él a ARTUR. Pide ayuda Algarrobico. No tiene ni un duro para comprar Monty”. El dueño de la promotora ha declinado hacer declaraciones a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

En una grabación de Villarejo de 25 de octubre de 2005 el comisario asegura al también comisario Enrique García Castaño que se llevaba bien con González Panero, aunque todavía estaba en la pelea: "Al final al alcalde le sacaré los dientes y le daré hostias”, espetó.

Mientras Villarejo protagoniza estas maniobras, las libretas muestran que el comisario no solo suministraba información del caso Astapa al alcalde de Boadilla del Monte, sino que también le aportaba datos confidenciales del caso Gürtel, en el que estaba implicado el propio González Panero.

Le avisó de la “tormenta” Gürtel

Y este intercambio de favores logró elevar los vínculos que nacieron entre Villarejo y el exregidor de Boadilla. Mientras “El Albondiguilla”, aportaba datos a Villarejo sobre la trama, el exregidor fue alertado el 5 de febrero de 2009, un día antes de la detención de Francisco Correa, de que se avecinaba una “tormenta”. González Panero ha reconocido que fue informado por Villarejo, según adelantó ‘La Razón’.

Las agendas confirman que tuvo conocimiento de la investigación de la UDEF sobre Gürtel en octubre de 2008, cinco meses antes de que el juez Baltasar Garzón ordenara las detenciones.

Y tras estallar el caso, y al verse implicado el exregidor en el procedimiento, Villarejo aconsejó a González Panero que colaborara con la Policía y que acudiera a declarar de forma voluntaria a la Audiencia Nacional. ‘El Abondiguilla’ llegó incluso a pedir a Villarejo que le comunicara si otro de los implicados en la trama, Tomás Martín Morales, estaba colaborando con la Fiscalía.

Viaje a Miami con Correa

González Panero también fue alertado en 2008 de que la Policía Judicial había detectado que había realizado un viaje sospechoso en compañía de Francisco Correa a Estados Unidos: “Sobre viajes a Miami […] se mostró inquieto. Le envié un correo con datos complementarios”.

Pero la Policía Judicial no realizó un informe sobre la compra de una vivienda en Miami por un valor de 522.000 dólares por parte de ‘El Albondiguilla’ y Correa hasta el 9 de mayo de 2011, según la información recabada por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Arturo González Panero está procesado en la pieza separada de Boadilla del Monte por la que la Fiscalía Anticorrupción reclama su ingreso en prisión durante 40 años. Por su parte, la Audiencia Nacional ya ha iniciado el primer juicio del caso Tándem en el que Anticorrupción pide 109 años y 10 meses de cárcel para Villarejo. Mientras se dilucida si es condenado o no el comisario seguirá disfrutando de su mansión, al abrigo del palacete que compró en 1761 el infante Luis Antonio de Borbón, hermano de Carlos III.