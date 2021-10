El Gobierno rebaja la valoración que ayer lunes hizo el PSOE de las palabras de Arnaldo Otegi, una década después del fin de ETA. Cree que el "paso" dado por el coordinador de EH Bildu es "insuficiente" y que lo que debe hacer la izquierda abertzale es pedir "perdón" a las víctimas de la banda.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, sorprendió este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al no convalidar la lectura del comunicado que Otegi hizo el lunes, en nombre del PSOE, el exlendakari y nuevo secretario de Memoria Democrática y Laicidad, Patxi López. El dirigente socialista consideró un "avance" que Otegi sintiera el "dolor" de las víctimas y que dijera que "nunca debería haberse producido" la violencia de ETA. Alegó que es consciente de que cualquier paso en ese universo heredero de Batasuna cuesta mucho dar, y que estaba harto de los "agoreros" que despreciaban el hecho de que la democracia logró vencer a ETA hace diez años. Que por supuesto queda mucho por hacer en pos de la convivencia, pero admitió que el "avance" era inequívoco, porque para empezar Bildu hablaba de todas las "víctimas" de la banda, sin distinciones. Un avance porque "era lo que pedíamos los demócratas". "Los que sabemos de estas cosas, sabemos que cuestan un ‘congo’ en ese mundo" abertzale, advirtió.

Rodríguez fue bastante más contenida que su compañero de partido. En una respuesta que llevaba preparada al milímetro, manifestó primero el "respeto" del Gobierno y el "recuerdo" a las víctimas de ETA, porque "no hay que olvidar nunca" el dolor que causaron los violentos, y que permanece aún entre sus familias. También concedió que este es un día para "celebrar que la democracia derrotó a ETA", gracias a la "unidad" de toda la sociedad: las fuerzas políticas, jueces y fiscales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Pero ese "paso" dado por Otegi, siguió, y aquí estaba lo mollar de su declaración, es "insuficiente". Los "gestos están bien", pero hay que ir "mucho más allá", recalcó. La izquierda abertzale "debería pedir perdón" a las víctimas y "pasar de las palabras a los hechos". Por ejemplo, añadió, condenar los 'ongi etorris', "no participar de este tipo de manifestaciones, de encuentros, que lo que lo que hacen es revictimizar a los que lo padecieron y recordar ese dolor en la sociedad española”. "Esta es la posición del Gobierno, que valora a las víctimas, está siempre con las víctimas y celebra el fin de la violencia terrorista", completó.

La titular de Política Territorial, pues, se mostraba más prudente que López, y más alineada con la valoración del lendakari, Iñigo Urkullu, que consideró "positiva" la declaración de Bildu, pero tampoco "nada extraordinario", porque "no ha hecho autocrítica de su pasado" y no dijo que ETA no debió existir y que su violencia fue "absolutamente injusta". Los socialistas gobiernan Euskadi con el PNV y es su socio más fiable en el Congreso.

La portavoz recalca que uno de los elementos claves para la derrota fue la unidad de los demócratas, y reclama preservarla

El PP acusa al Ejecutivo de querer "blanquear" a Bildu para salvar sus pactos con ellos. Preguntada por la proposición que los populares llevarán a Congreso y Senado para evitar los acuerdos con aquellas formaciones que no condenen explícitamente la violencia, Rodríguez apeló a la unidad de los partidos. "Uno de los elementos que permitió derrotar a ETA fue la unidad de todos los demócratas, no hay que darle ni un espacio, ni un titular, ni una consideración al asunto de la banda terrorista sin la unión de los demócratas. Rodríguez insistió en "trabajar" en esa senda que permitió "vencer" a ETA, de ahí que el Ejecutivo considere que la iniciativa del PP hace un "flaco favor" a la unidad de los demócratas.

Pedro Sánchez recibe reproches continuos de la derecha por su entendimiento con Bildu. Ayer lunes, López defendió que precisamente lo que se pedía a la izquierda abertzale era, en expresión de Alfredo Pérez Rubalcaba, "o bombas o votos". Eligió el camino de la política, y por tanto los socialistas se sienten legitimados para hablar con ellos. Rodríguez coincidió este martes. La portavoz expresó su "absoluto respeto" a todas las fuerzas con representación parlamentaria porque expresan la "voluntad del pueblo español en toda su extensión". "En aquellos años duros de violencia lo que reclamaban las fuerzas políticas que defendemos la democracia era que se defendieran las posiciones con la palabra y no con las armas y ese ha sido un éxito de toda la sociedad española", sostuvo.

La ministra rechazó valorar la petición de Otegi de que Felipe González asuma su responsabilidad por los GAL. "Lo mismo hay personas que no quieren celebrar que hace diez años de la derrota de ETA", zanjó Rodríguez, buscando poner fin a las numerosas preguntas que se le dirigían en el mismo sentido. "No voy a ahondar más".