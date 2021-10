El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto de apertura de juicio oral en dos piezas separadas del caso ERE por ayudas a Mercasevilla y Río Grande y que afecta a un total de 20 acusados por prevaricación, malversación y falsedad documental.

Concretamente, según ha informado el TSJA, mediante un auto dictado el 8 de octubre y notificado este miércoles a las partes personadas, el magistrado acuerda abrir juicio oral contra once personas investigadas en la pieza separada incoada por las presuntas irregularidades en las ayudas de la Junta a Mercasevilla para los ERE de los años 2003 y 2007.

Entre los once encausados se encuentran el ex director general y el ex subdirector general de Mercasevilla en la fecha de los hechos investigados; varias personas vinculadas a la mediadora Vitalia y a las entidades Hermes Consulting S.L. y Maginae Solutions S.L.; un "intruso" o un asesor fiscal.

El juez abre juicio oral contra los once acusados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación, mientras que también abre juicio oral contra ocho de ellos por un presunto delito de falsedad documental.

Además, abre juicio oral contra las entidades Magina Solutions S.L. y Hermes Consulting S.L. en calidad de responsables civiles subsidiarios, así como contra la entidad Mercasevilla como responsable civil subsidiario y partícipe a título lucrativo.

El juez precisa en este punto que la pretensión del Ministerio Fiscal de que se decrete la apertura de juicio oral contra Mercasevilla en calidad de partícipe a título lucrativo "debe tener acogida" teniendo en cuenta que, "a consecuencia de las ayudas ilícitas concedidas a Mercasevilla, dicha mercantil se habría visto clara y directamente beneficiada al obtener 'injustamente' fondos con los que dar cumplimiento a sus obligaciones empresariales y laborales".

El instructor, asimismo, requiere a los once acusados para que, en el plazo de un día, presten distintas fianzas para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse, con el apercibimiento de que, de no prestarlas, se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma reclamada.

Por otro lado, en un segundo auto fechado también el día 8 de octubre y notificado hoy a las partes, el magistrado abre juicio oral contra nueve personas acusadas por las ayudas a Río Grande Sevilla S.L.

Entre los nueve encausados en esta pieza separada del caso ERE, se encuentran la administradora única de la mercantil; varios responsables y trabajadores de la mediadora Vitalia, de la entidad Atrado Mensajería S.L. y de un bufete de abogados, y un "intruso".

El juez abre juicio contra los nueve investigados en esta pieza separada del caso por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación; contra seis de ellos por un delito continuado de falsedad documental, y contra uno de los acusados por un presunto delito de tráfico de influencias.

En este sentido, también abre juicio oral contra Río Grande Sevilla, el referido bufete de abogados y Atrado Mensajería en calidad de responsables civiles subsidiarios.

El juez, en este caso, también requiere a los nueve acusados para que, en el plazo de un día, presten distintas fianzas -que oscilan entre 1,9 millones de euros y 165.000 euros- para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse, con el apercibimiento de que, de no prestarlas, se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma reclamada.