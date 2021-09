El alcance de la dosis de refuerzo de la vacuna frente al covid continúa tomando forma. Si la semana pasada se aprobó el pinchazo de refuerzo para los pacientes gravemente inmunodeprimidos, como aquellos que hayan pasado por un trasplante de órgano sólido o de médula ósea, este miércoles Sanidad propuso que también se extienda a los mayores en residencias, un colectivo que supera las 300.000 personas, así como al personal que trabaja en estos centros. La ponencia de vacunas, el organismo técnico destinado a estudiar esta posibilidad, lanzó el planteamiento, que el jueves será validado por la Comisión de Salud Pública. Salvo cambios, la tercera dosis empezaría a inocularse a los ancianos en residencias a partir del 4 de octubre.

“Siempre vamos a ir de la mano de los expertos”, dijo la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras la reunión semanal con las comunidades autónomas en el marco del Consejo Interterritorial.

Mientras tanto, la vacunación entre el resto de la población mayor de 12 años continúa avanzando. Según los últimos datos del departamento, tres de cada cuatro españoles, el 75%, ya se encuentran completamente vacunados, un porcentaje muy superior al de la media de la UE.

“Seguimos siendo el país del G20 líder en vacunación. Las personas con la pauta completa en la UE son el 60% y con al menos una dosis el 66,3% de la población. La inmunización de personas mayores de 40 años está casi completada. Un 93,2% de los mayores de 40 años tienen la pauta completa. Nuestro foco está en las personas que aún no se han vacunado y en los menores de 12 años que aún no son objeto de vacunación porque no se ha aprobado la vacuna en esa edad. Nuestro empeño es seguir mejorando esas coberturas vacunales y reducir cada vez más los brotes o contagios en centros educativos así como en otros ámbitos. La vacuna está permitiendo controlar la epidemia", señaló Darias, que también pidió a las comunidades que no se precipiten en la desescalada. “El virus sigue entre nosotros”, advirtió.

El paso de Ayuso

El mensaje de la ministra se produjo después de la decisión de la Comunidad de Madrid, anunciada el día anterior, de dar un contundente paso adelante en la vuelta a la normalidad anterior a la llegada de la pandemia. La autonomía presidida por Isabel Díaz Ayuso relajará la mayoría de restricciones frente al coronavirus. A partir del próximo lunes, cines, teatros, restaurantes y bares volverán a su horario habitual. Los aforos también aumentarán: hasta el 75% en interiores y hasta el 100% en exteriores, con la única limitación de que el máximo de comensales por mesa sea de 10 personas.

"Tenemos una situación epidemiológica que va mejorando, con la incidencia a siete días de 101 casos por 100.000 habitantes. Pero quiero recordar que muchas veces nos hemos quedado ahí. Hay que seguir bajando. Lo bueno es que tenemos una altísima cobertura vacunal. Sería adecuado que la relajación de las medidas se llevara a cabo de forma progresiva y compartida”, continuó la ministra, en una jornada en la que su departamento notificó 3.723 nuevos contagios y 90 fallecidos.

Darias, por último, se esforzó en acotar la decisión que el martes tomó el Tribunal Supremo, que avaló exigir el pasaporte covid en los bares y discotecas en aquellos lugares de Galicia que se encuentren en elevado riesgo de contagio, siempre que esta iniciativa se aplique de forma temporal. “No estamos hablando de una medida con carácter general”, insistió la ministra. La comunidad que preside Alberto Núñez Feijóo, en cualquier caso, quiso aplicar esta exigencia en su momento, en plena quinta ola, pero ahora ya lo descarta.