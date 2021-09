La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha advertido este lunes de que "no entendería" la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión de la mesa de diálogo sobre Cataluña, prevista para mediados de este mes.

Vilalta ha asegurado en rueda de prensa que ERC "trabaja" para que la mesa de diálogo cuente con la "máxima representación" por parte de ambos gobiernos y, por lo tanto, acudan no solo el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sino también Pedro Sánchez.

"No entenderíamos otra cosa que no fuese la presencia de los dos presidentes", ha recalcado Vilalta, que considera que esta "mesa de negociación para resolver el conflicto político entre Cataluña y el Estado" ha sido "uno de los éxitos más grandes del independentismo".

Vilalta ha garantizado que Aragonès "estará" en la reunión, en la que "debe haber los máximos representantes de cada gobierno", porque lo que tienen entre manos "es muy gordo".

Además, ha dejado caer que un fracaso de la mesa de diálogo tendría consecuencias en la posición de ERC en el Congreso.

"Si se cerrase la vía de la mesa de negociación", ha alertado, "es evidente que sería mucho más difícil poder trabajar para buscar posibles acuerdos" en cuestiones como los Presupuestos Generales del Estado, las leyes en tramitación en las Cortes o la Comisión Bilateral. "Son procesos paralelos", ha insistido.

JxCat cree que es "imprescindible" la presencia de Sánchez

Por otro lado, la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha afirmado este lunes que es "imprescindible" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asista a la reunión de la mesa de diálogo prevista para la semana del 13 de septiembre ya que, de lo contrario, demostraría que "menosprecia" a la mesa y a la Generalitat.

En una rueda de prensa telemática, Artadi ha señalado que la presencia de Sánchez demostraría "que tiene un mínimo de interés en que el espacio funcione", porque el "debate" sobre su asistencia "no ayuda a resolver el conflicto". Por ello, ha exigido "claridad" al Gobierno para que diga tanto si Sánchez asistirá o no y si la mesa "se reunirá o no" la semana del día 13.

Y ha recordado, en este sentido, que Sánchez sí que asistió a la primera reunión de la mesa celebrada el 26 de febrero de 2020: "Desde entonces se ha dedicado a buscar excusas".

"Tenemos que esperar a ver qué decide hacer el Gobierno español, que día tras día, a través de declaraciones, está cuestionando y poniendo en peligro este instrumento. Son ellos los que están debilitando este instrumento", ha señalado Artadi.

Aun así, no ha querido avanzar qué debería hacer el conjunto del independentismo si el presidente del Gobierno no asiste finalmente a la reunión: "Se hará en el momento en que se materialice". La también vicepresidenta del partido ha dicho que las reticencias de Sánchez a su participación evidencian su interés "en cronificar el conflicto".

Por otro lado, Artadi ha explicado que Junts decidirá qué miembros formarán parte de la delegación catalana en función de si asiste Sánchez o no, del orden del día y de cuándo se reunirá la mesa de diálogo. "La composición está abierta y está condicionada al cuándo, al qué y al quién", ha resumido.