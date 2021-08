La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha manifestado su sorpresa por la falta de generosidad y de sentido de Estado del PP por no reconocer el éxito de España en la misión de evacuación de ciudadanos afganos, una operación -ha resaltado- que "es un tema de país".

En declaraciones a Onda Cero, Robles ha dicho, además, que no admite lecciones de un partido que lleva mil días "secuestrando" instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Constitucional al "bloquear" su renovación.

Respecto a las críticas de la oposición a que el Gobierno ha convertido en éxito el fracaso en Afganistán, se ha preguntado cómo alguien puede decir que detrás de la operación de evacuación hay "'marketing' político", cuando ha sido una "acción humanitaria, generosa y solidaria y los ciudadanos así lo han vivido".

Y ha incidido en que la operación de evacuación es el mejor homenaje que las Fuerzas Armadas han hecho a sus 102 compañeros muertos en aquel país.

La titular de Defensa ha advertido de que la comunidad internacional tiene una obligación con Afganistán, ya que la misión "ha sido un fracaso sin excusas ni paliativos durante 20 años", aunque ha reconocido que los militares hicieron una labor de protección, de formación y de educación.

"La comunidad internacional no puede mirar para atrás", ha dicho Robles, que ha asegurado que España está en el grupo de países que han asumido que "es una obligación política y ética que las personas que quieran salir del país puedan hacerlo".

"La comunidad internacional tiene que tener un papel y España va a estar ahí", ha afirmado la ministra que, no obstante, ha puesto en duda la credibilidad de los talibanes a la hora de dejar salir a los ciudadanos que lo deseen.

En este sentido, ha subrayado que "siempre" donde haya un compromiso internacional de España "van a estar nuestros militares y sin complejos".

Robles ha insistido en la necesidad de ser "muy activos", especialmente en el caso de las niñas y mujeres afganas, un asunto que España va a plantear en la reunión de ministros de Defensa de la Unión Europea, que se va a celebrar el próximo jueves.

Tics y complejos

Además, Lla ministra de Defensa ha señalado que los militares españoles han sido los "principales protagonistas" de la evacuación de colaboradores afganos y que quien no lo quiera ver así tiene "ciertos tics y complejos", en referencia a su socio de Gobierno, Unidas Podemos.

Robles ha dicho que no sabe si alguien tiene "tics del pasado" y "no lo quiere reconocer" y que en ese caso es "su problema" porque no existen razones para ello. Además, ha afirmado que para hacer política no es bueno "tener complejos". Así, ha afirmado sentirse "orgullosísima" de los militares y les ha dado la enhorabuena "con mayúsculas" por la evacuación de colaboradores afganos.