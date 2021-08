La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado este lunes que hay "algunas" comunidades autónomas que han pretendido "ir más allá" en las restricciones contra el covid-19 de lo que, según explica, permite la normativa.

En una entrevista en la cadena COPE Canarias, recogida por Europa Press, Darias ha expresado que hay comunidades autónomas que se han "anticipado" en "algunas cosas" y considera que, respecto al pasaporte covid, han intentado "establecer otros usos" que no tiene base legal por lo que no han contado con el respaldo de los tribunales.

Darias ha explicado que el pasaporte covid tiene como finalidad "garantizar una movilidad europea segura" y no otros usos que han intentado darle otras comunidades autónomas que no han contado con un aval legal por parte de los tribunales superiores. "Nuestra prioridad es vacunar al máximo posible para no establecer un uso que no sea acorde a la normativa aplicable", ha apostillado.

Preguntada por si deberían ser las comunidades autónomas las que aprueben las normas contra el covid o si sería necesario tener un paraguas nacional para que los tribunales no tengan problemas a la hora de establecer medidas, Darias ha defendido que, a su juicio, la ley nacional "funciona".

Tercera dosis

A la espera de ensayos clínicos sobre la posibilidad de inyectar una tercera dosis de la vacuna, Darias entiende que será una "decisión" del Consejo Interterritorial, aunque ha asegurado que estarán "pendientes" de las evidencias científicas y la posición de la Agencia Europea del Medicamento.

Para la titular de Sanidad, ahora "toca seguir" vacunando con las primeras y segundas dosis para conseguir la máxima cobertura que, según señala, esta semana alcanzará "un nuevo hito" de un 70 por ciento de la población con pauta completa.

Por último, Darias ha celebrado la "cultura de vacunación" que hay en España y cree que los negacionistas son "una minoría" en comparación con otro países. "Las cifras nos hacen ser referente mundial", ha destacado, aunque ha avisado que no hay que "bajar la guardia" ante las nuevas variantes del virus.