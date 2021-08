Asturias, primera región en llegar al 70% de inmunizados: “Estamos camino del final”

Los datos regionales son buenos en cuanto a la tasa de vacunación y lo son también en otros parámetros. La región –en la que el jueves se confirmaron 189 casos más y un fallecido– es la que tiene una incidencia más baja en España tanto a 14 días (283 infectados por cada 100.000 habitantes) como a 7 (121). La región es, además, la segunda con una menor tasa de hospitalizados por covid (3.69%), solo superior a Extremadura (3.68). El consejero de Sanidad del Principado de Asturias, Pablo Fernández, aseguró que estas cifras corroboran que “las medidas adoptadas están siendo eficaces”, pero emplazó a la población a “no bajar la guardia”. Lo hizo, además, en referencia al regreso de los aficionados de los dos principales equipos de fútbol de la región, Oviedo y Sporting, a sus estadios. Los dos debutan en la Liga y lo hacen en casa, con un 40% del aforo. “Es un examen como sociedad en la que habremos de demostrar todo lo que hemos aprendido en todo este largo tiempo de pandemia” , señaló el consejero al respecto.

Un examen de una materia en la que hay personas que ya son expertas, como Lara Menéndez, coordinadora de vacunación del área de Gijón y la enfermera que inoculó la primera dosis en Asturias el pasado 27 de diciembre en la residencia Mixta de Gijón. Aquella fue a parar al brazo de la octogenaria Pepita Paleao y, el jueves, Lara Menéndez trabajaba a destajo pinchando brazos mucho más jóvenes. “El proceso fue un embrollo, así que pasó muy rápido y ahora te sientes extraña. Han sido 7 ó 8 meses, pero pasaron muy rápido”, cuenta la enfermera.

La enfermera reconoce que en un primer momento “todos teníamos cierto desconocimiento, pero sabíamos que era la única medida que existe actualmente para combatir la pandemia”. Algo que se ha corroborado, “aunque se siga contagiando la gente; primero, porque no está toda inmunizada, y segundo, porque ya se sabía desde el principio que la vacuna no previene la enfermedad, pero sí disminuye las hospitalizaciones y los ingresos en UCI”. Para Menéndez es injusto culpabilizar a los jóvenes de la última ola: “Se les echa mucho la culpa, pero no la tienen, es lo que toca; antes se contagiaban los adultos, ahora los jóvenes”.

En cuanto a la gente que no se quiere vacunar, Lara Menéndez señala que es “poca” pero que debería ser menos: “Hay poca gente que no se quiera vacunar, pero es importante que ese porcentaje pequeño cambie de opinión”. La enfermera es moderadamente optimista: “No me atrevería a decir que estamos llegando al final de esto, pero estamos en el camino; quién nos iba a decir hace un año que íbamos a tener al 70% vacunados”.

Pelayo Fernández, de 20 años, fue uno de los jóvenes que ayer guardó cola en Gijón. “Me alegra ver que llegamos a estas cifras, si no nos vacunamos todos no va a llegar la inmunidad de rebaño”, señalaba. Enol Terrado, por su parte, llamaba a la gente a que acudiera a vacunarse: “Es necesario vacunarse, vamos a empezar las clases y nos vamos a juntar mucho”. Alba Muñiz, por su parte, ya ve la luz al final del túnel: “Es el principio de la inmunidad, aunque hay gente que aún no se vacunó, deberían hacerlo, por la salud de todos”. La pequeña Claudia Pico, de 14 años, se mostró agradecida “a los trabajadores sanitarios, sin ellos esto no hubiese sido posible”.