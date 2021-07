Lluvia de vacunas para intentar aplacar las quejas de los barones autonómicos del PP. Pedro Sánchez se guardó ese as en la manga para arrancar la XXIV Conferencia de Presidentes, que se celebra este 30 de julio en Salamanca. Anunció que España recibirá 3,4 millones de dosis adicionales de Pfizer en agosto, por lo que se podrá "anticipar" el objetivo del 70% de inmunidad de grupo algo antes de lo previsto.

El jefe del Ejecutivo quiso así tomar la iniciativa en el comienzo de la cumbre autonómica, la última gran cita política antes del parón veraniego. Lo hizo durante un breve discurso de apertura junto al anfitrión de la conferencia, el presidente de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, en el claustro de Colón del convento de San Esteban. Sánchez recordó que hace un año, en la primera cumbre presencial que se celebró tras el confinamiento, en La Rioja, no había vacuna, España estaba saliendo de la primera ola, se seguía destruyendo empleo y el PIB había caído un 21,6%. Ya se había trabado el acuerdo entre los Veintisiete para liberar los fondos europeos (140.000 millones para España), pero no existía aún el "vehículo", ni el plan de recuperación.

Un año después celebramos una nueva Conferencia de Presidentes/as en Salamanca, conscientes de los avances logrados. Donde antes había recesión hoy hay recuperación económica. Lo confirman los datos de esta semana. Juntos hemos sufrido y juntos debemos afrontar esta nueva etapa. pic.twitter.com/RpCuf6mMqT — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 30 de julio de 2021

"Hemos avanzado para bien", subrayó. Ahora, resalto, ya hay vacuna y el 56% de la población española está "protegida" frente al virus con pauta completa y el 66% con al menos un pinchazo. Fue entonces cuando enlazó con el anuncio que, minutos después, reproduciría a los presidentes autonómicos ya a puerta cerrada: ayer jueves la ministra de Sanidad, Carolina Darias, cerró con Pfizer la llegada de 3,4 millones de dosis adicionales durante el mes de agosto. "Nos va a permitir pasar de 13,1 millones de dosis administradas a 16,5 millones y por tanto anticipar ese objetivo que nos hemos marcado todas las instituciones: que el 70% de la población esté completamente vacunada, con la pauta completa, antes de que termine agosto -subrayó-. Es una muy buena noticia que demuestra el compromiso de todos, de todas las instituciones, del Gobierno de España y de las comunidades autónomas, por acelerar esta estrategia de vacunación, que está siendo un rotundo éxito". Fuentes de la Moncloa añadieron que España ha empezado a donar 22,5 millones de dosis comprometidas a nivel internacional.

Ya ayer jueves, en su comparecencia de balance del semestre, Sánchez se congratuló del ritmo de inmunización en España. "Medalla de oro", dijo, ya que es el país, de entre los grandes, que lidera la pauta completa. Y donde no existe, además, un movimiento de rechazo, como insistía la semana pasada en las sucesivas entrevistas que dio a medios americanos. España está a la "vanguardia del planeta", aseguró desde Salamanca, después de congratularse de la buena marcha de la economía, razones para "abonar el optimismo". "Juntos hemos sufrido y juntos tenemos que vivir esta recuperación", de la mano de los agentes sociales, prosiguió, "y de las comunidades autónomas".

Foto de familia con el Rey

Sánchez ponía así en valor el diálogo institucional y multilateral después de las numerosas quejas de los barones del PP. Sin ir más lejos, la más beligerante de todos ellos, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado una y otra vez que no volverá a acudir a una cumbre autonómica si no se "cumple el reglamento". Los dirigentes populares han criticado que no se preparara a fondo la cita y no se convocara con mayor antelación. Fuentes del Gobierno, sin embargo, defienden que no son más que "excusas" y que España no ha salido aún de la "excepcionalidad", lo que explica que la conferencia de este viernes sea extraordinaria y no se trabajara previamente el orden del día, aunque insistieron en que asuntos como la vacunación o los fondos europeos llevan siendo objeto de deliberación durante meses.

Desde la Moncloa, se felicitaban del impacto del anuncio del presidente, pues había "cogido con el pie cambiado" a los barones del PP que habían pedido más vacunas, caso de Alberto Núñez Feijóo (Galicia), Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Fernando López Miras (Murcia) y Juanma Moreno (Andalucía). Y también las había reclamado el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien tras escuchar el discurso de bienvenida de Sánchez, reconoció que la llegada de más dosis en agosto es una noticia "muy positiva". El dirigente popular confió en que la XXIV Conferencia de Presidentes sirva como "punto de inflexión" para avanzar en la "cogobernanza". Confió en que el diálogo sea "fructífero" para llegar a acuerdos entre todos en un momento de la pandemia que ha obligado a "cambiar". Una postura bastante menos guerrillera que la de Ayuso, que había asegurado que iba a la cumbre con "pocas perspectivas positivas".

La única ausencia de esta cita es la del 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès. Sí se apuntó a última hora el lendakari, Iñigo Urkullu. Los presidentes compartieron primero la foto de familia en la plaza Mayor de Salamanca con Sánchez y con el Rey. Después, todos se desplazaron al convento de San Esteban de la ciudad castellanoleonesa y, tras el café, Felipe VI se marchó para que pudiera dar comienzo la deliberación.